 

“Определенные страхи” – за пережившую измену Нюшу взялся психолог

21.09.2022, 21:45, Разное
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Известная российская певица Нюша не так давно шокировала
своих поклонников сенсационным заявлением. Звезда отечественной эстрады
признала, что простила супругу измену. Более того, она родила для Игоря Сивова
второго малыша. Поступок исполнительницы удивил многих россиян.

За нее даже взялся психолог. Эксперт постаралась объяснить
поступок популярной певицы. По мнению специалиста, измена – это еще не повод
рушить семью. Елена Русинова уверена, что развод не требуется, если супруги
любят друг друга и хотят оставаться вместе дальше.

Психолог подчеркнула, что, как правило, в основе измены
лежит возникшее между мужем и женой недопонимание. В этом случае один из
супругов вполне может начать искать контакты на стороне.

Причем, по мнению эксперта, речь идет не только о физической
любви, но и о психологической поддержке. Не исключено, что Нюша и ее супруг
пережили аналогичную историю.

“Например, один из партнеров потерял доверие к другому.
Или же у него стали возникать определенные страхи, и он не может больше
раскрыться и поведать, что происходит с ним”, – предположила Елена
Русинова.

Возможно, Нюша сделала правильный выбор. Психолог уверена,
что измена – это перейти на новый путь развития отношений. По ее словам, если
партнеры смогут найти проблему вместе, значит, и брак удастся сохранить. Об этом сообщает Пятый канал.


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