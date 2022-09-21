Ангел Victoria’s Secret Шанина Шейк обнародовала имя и показала фото новорожденного первенца

Всю беременность 31-летняя австралийская модель Шанина Шейк и ее бойфренд Мэттью Адесуян скрывали пол будущего малыша, а о рождении внука и вовсе объявила ее мама, Ким Шейк. Впрочем, после родов Шанина не смогла долго молчать и накануне опубликовала в социальных сетях первое фото мальчика, заодно раскрыв его необычное имя. Родители назвали первенца Зай.

Добро пожаловать в мир, малыш Зай Адесуян. Мэттью и я, мы так любим друг друга! Мне нужно время, чтобы приспособиться к расписанию моего ребенка и понять роль матери. Привнести жизнь в этот мир – прекрасная задача. Я была бы рада поделиться своим опытом в ближайшее время… – написала Шанина в посте.

Также объявила, что берет перерыв в карьере, чтобы посвятить все время материнству.

О пополнении в семье Шейк рассказала 8 мая – именно тогда на ее родине в Австралии празднуется День Матери. В своем блоге она опубликовала снимки, на которых можно заметить растущий живот, и сопроводила их трогательным письмом будущему малышу.

Шанина Шейк и владелец звукозаписывающего лейбла Made By US Мэттью Адесуян вместе с прошлого года. Свой роман они официально обнародовали в День Святого Валентина в 2021-м. Отметим, что влюбленные не спешат связывать себя узами брака, который для Шанины стал бы уже вторым. Ранее она была замужем за диджеем Ruckus (настоящее имя – Грегори Эндрюс), с которым прожила с 2018 по 2019 год. Пара пережила тяжелый развод, но несмотря ни на что, Шейк никогда не скрывала, что готова стать невестой вновь.