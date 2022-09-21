Судебный процесс по коллективному иску против «реновации» сопровождали крики и скандал

Первое заседание по коллективному иску петербуржцев к правительству Северной столицы, Законодательному собранию и губернатору Александру Беглову против закона о «комплексном развитии территорий» (КРТ) обернулось скандалом. Процесс сопровождали крики и споры. Представители Смольного заявили о нецелесообразности приобщать все поступившие иски граждан к делу.

СМИ отмечают, что на заседание пришло много желающих, в зале не было свободных мест. При этом все участники процесса говорили без микрофонов, поэтому разобрать прения было практически невозможно тем, кто стоял в задних рядах.

Представители городских властей вели себя нервозно, одна из чиновниц сорвалась на крик во время заседания, в итоге получила замечание от судьи.

В ходе процесса суд принял решение отложить заседание до 11 часов 3 октября 2022 года.

Напомним, петербуржцы подали коллективный иск в суд. Они не согласны с ранее принятым ЗакСом законом о КРТ. Согласно документу, «хрущевки» подлежат сносу, а жильцы могут быть выселены в другие районы. Горожане опасаются оказаться на «задворках» города и требуют отменить противоречивый закон. Под давлением общественности Беглов принял решение частично перенести его реализацию до 2024 года.