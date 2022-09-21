 

Бросивший жену Малахов спутался с молоденькой певичкой: Секс-символ

21.09.2022, 20:20, Разное
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Почти год россияне молились за здоровье любимого телеведущего, так как то и дело появлялась информация, что с ним у звезды не очень. Поговаривали, будто бы Малахов борется с раком. Шоумен никак не подтверждал и не опровергал слухи, при этом сильно поправился и начал носить несуразный парик.

В начале сентября Андрей Малахов наконец появился перед публикой с собственной шевелюрой – заметно помолодевший и похорошевший. Но и за этим последовали разговоры, будто изменения во внешности связаны с тем, что в шоумен бросил супругу.

Впрочем, скорее всего, подобная информация не имеет под собой правдивого обоснования. Однако на днях стало доподлинно известно, что Андрей Малахов все-таки спутался с молоденькой певичкой, правда, только ради съемок в клипе. То-Мá и Ханза подготовили новое видео на песню “Не плачь”, в котором принял участие популярный телеведущий, причем в роли “секс-символа”. По сюжету колдунья То-Мá задумала что-то интересное и магическое для Андрея.

Стоит отметить, что у ведущего выдалась очень продуктивная осень. Напомним, недавно появилась информация, что скоро на “России-1” стартует его персональное шоу под названием “Малахов”.


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