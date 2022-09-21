Глушко пока молчит: лицемерная Королева готовится к рождению ребенка
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Заслуженная артистка России Наташа Королева обычно попадает
в эпицентры скандалов, но на сей раз звезда отечественной эстрады оказалась в
интересном положении. Фанаты певицы ждут новостей, не исключая, что их кумирша
готовится к рождению ребенка.
Возможно, в скором времени исполнительница хита “Желтые
тюльпаны” станет бабушкой. По крайней мере, ее невестка Мелисса Волынкина
уже принимает поздравления с беременностью.
На подобные мысли навел наследник певицы Архип Глушко. Он
опубликовал в социальных сетях фото с любимой. Молодая девушка на снимке была
одета в платье, которое выгодно подчеркивало ее формы. Подписчики сразу же
обратили внимание на выпирающий округлый животик.
Впрочем, нельзя исключать, что невестка артистки просто
переела – в кадр также попал бокал крепкого напитка. Сам потенциальный отец –
Архип Глушко – пока молчит, никак не комментирует предположение комментаторов.
К слову, отношения у исполнительницы с семьей сына
складываются не лучшим образом. Мелисса Волынкина в прошлом занималась
стриптизом, что пришлось не по вкусу ее свекрови. Певица лицемерно подошла к увлечению
невестки, ведь ее супруг Тарзан в прошлом тоже стриптизер.
Так или иначе, Наташа Королева выставила детей из дома. Им
пришлось строить семейное счастье в съемной квартире.
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