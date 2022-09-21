Глушко пока молчит: лицемерная Королева готовится к рождению ребенка

Заслуженная артистка России Наташа Королева обычно попадает

в эпицентры скандалов, но на сей раз звезда отечественной эстрады оказалась в

интересном положении. Фанаты певицы ждут новостей, не исключая, что их кумирша

готовится к рождению ребенка.

Возможно, в скором времени исполнительница хита “Желтые

тюльпаны” станет бабушкой. По крайней мере, ее невестка Мелисса Волынкина

уже принимает поздравления с беременностью.

На подобные мысли навел наследник певицы Архип Глушко. Он

опубликовал в социальных сетях фото с любимой. Молодая девушка на снимке была

одета в платье, которое выгодно подчеркивало ее формы. Подписчики сразу же

обратили внимание на выпирающий округлый животик.

Впрочем, нельзя исключать, что невестка артистки просто

переела – в кадр также попал бокал крепкого напитка. Сам потенциальный отец –

Архип Глушко – пока молчит, никак не комментирует предположение комментаторов.

К слову, отношения у исполнительницы с семьей сына

складываются не лучшим образом. Мелисса Волынкина в прошлом занималась

стриптизом, что пришлось не по вкусу ее свекрови. Певица лицемерно подошла к увлечению

невестки, ведь ее супруг Тарзан в прошлом тоже стриптизер.

Так или иначе, Наташа Королева выставила детей из дома. Им

пришлось строить семейное счастье в съемной квартире.