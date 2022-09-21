Джо Байден: Мы будем и дальше противостоять агрессии России

Война в Украине, продовольственный кризис, изменение климата, нераспространение ядерного оружия, права человека, демократия – эти и другие вопросы затронул президент США Джозеф Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Байден начал свое выступление с войны в Украине, обвинив Россию во вторжении на территорию суверенного государства. «Цель этой войны – лишить Украину права на существование как государства», – предупредил президент США, напомнив «об ужасающих свидетельствах военных преступлений», совершенных российской стороной в Украине.

Он также добавил, что «у всего мира должна кровь стынуть в жилах» от происходящего. Если страны смогут безнаказанно «действовать в угоду своим имперским амбициям», миропорядок, установленный после Второй мировой войны, рухнет, считает Джозеф Байден.

– Мы будем и дальше противостоять агрессии России, – сказал он.

Президент США обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в озвучивании «безответственных ядерных угроз».

– Ядерную войну невозможно выиграть, ее нельзя допускать, – подчеркнул президент.