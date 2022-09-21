 

Джо Байден: Мы будем и дальше противостоять агрессии России

21.09.2022, 20:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Война в Украине, продовольственный кризис, изменение климата, нераспространение ядерного оружия, права человека, демократия – эти и другие вопросы затронул президент США Джозеф Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Война в УкраинеБайден начал свое выступление с войны в Украине, обвинив Россию во вторжении на территорию суверенного государства. «Цель этой войны – лишить Украину права на существование как государства», – предупредил президент США, напомнив «об ужасающих свидетельствах военных преступлений», совершенных российской стороной в Украине.

Он также добавил, что «у всего мира должна кровь стынуть в жилах» от происходящего. Если страны смогут безнаказанно «действовать в угоду своим имперским амбициям», миропорядок, установленный после Второй мировой войны, рухнет, считает Джозеф Байден.

– Мы будем и дальше противостоять агрессии России, – сказал он.

Президент США обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в озвучивании «безответственных ядерных угроз».

– Ядерную войну невозможно выиграть, ее нельзя допускать, – подчеркнул президент.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09.21 / Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму

16.07.21 / В Украине четвертые сутки подряд растет число новых случаев COVID-19

11.11.20 / Le Parisien – во Франции закрытые магазины игрушек рискуют потерять почти половину дохода

30.11.21 / Скворцова испытала на себе препарат от COVID «МИР 19»

24.07.20 / Сдавшийся сирийской армии боевик раскрыл провокации США против Дамаска

03.12.20 / “Какая секси!”, “Зачем замужняя женщина выставляет такое?” Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети

25.12.20 / В ВОЗ заявили, что правительство Украины выделило 125 млн грн на лекарства с недоказанной эффективностью от COVID-19

29.12.21 / “Истощен, сильно похудел, случаются нервные срывы”. У пленного украинца из-за издевательства боевиков начались проблемы с психикой

07.06.21 / На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин

17.04.21 / Вучич оценил действия полученных от РФ «Панцирь-С1» и Ми-35

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика