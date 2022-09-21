Сын Уилли Гарсона вспомнил отца в первую годовщину его смерти: “Скучаю по этому смеху и улыбке”

Ровно год назад, 21 сентября 2021 года, внезапно ушел из жизни американский актер Уилли Гарсон, наиболее известный в мире по роли Стэнфорда Блэтча в сериале “Секс в большом городе”. До своего 58-летия он не дожил полгода.

Сегодня актера вспоминают поклонники, коллеги и самый близкий человек – приемный сын Нейтен. Гарсон усыновил мальчика, когда тому было семь лет. Он поделился фотографиями из семейного архива, которые сопроводил большим текстом, полным воспоминаний:

Я не могу поверить, что уже прошел год с тех пор, как не стало этого красивого лысого человека, которого я могу с гордостью назвать своим отцом. Помимо его прически я больше всего скучаю по его смеху и улыбке. Потому что всякий раз, когда он смеялся, вместе с ним смеялись все вокруг.

У него был дар завязывать разговор буквально с кем угодно и заставить их смеяться от сказанных им шуток. Я слышал одни и те же три или четыре его шутки с тех пор, как он стал моей семьей в 7 лет. Так что выслушав, по крайней мере, сто раз каждую шутку, я умолял его придумать новую. Теперь, правда, я бы не расстроился, услышав, как он говорит те же шутки тысячу или даже миллион раз…

Он был не только отцом, но лучшим другом и наставником еще до того, как я узнал, что это такое. Он вдохновлял меня на то, чтобы стать лучше, и я до сих пор стараюсь. Я бы не был там, где нахожусь сегодня, если бы не он. Я бы не был тем, кто я есть, если бы не он.

Он научил меня заботиться о других и научил любить. Он всегда заставлял людей улыбаться, даже когда он был расстроен или зол, и наблюдая за этим, я учился тому же… Важно вспоминать о прошлом, но очень легко застрять в нем. Важно помнить, что есть также и будущее. По мере вашего движения вперед, убедитесь, что вы улыбаетесь и живете полной жизнью… Потому что независимо от того, сколько времени, вы думаете, у вас есть, я уверяю вас — его гораздо меньше. Жизнь проходит слишком быстро, так что дорожите всеми и время от времени здоровайтесь с незнакомцами, потому что вы никогда не знаете, когда сможете встретить свою судьбу или лучшего друга. Так мой отец встретил меня.

Спасибо за все уроки, папа.

Напомним, что новость о смерти актера стала неожиданностью, из-за чего сценаристам продолжения “Секса в большом городе” – сериала “И просто так” – пришлось экстренно корректировать сюжет, переписывать ранее утвержденный сценарий. Позже, в документальном фильме о фильме Майкл Патрик Кинг, один из создателей оригинального сериала и шоураннер продолжения, рассказал, какой изначально должна была быть сюжетная линия Стэнфорда. Он признался, что по сценарию Уилли Гарсон появлялся в каждом из десяти эпизодов, а главной проблемой его героя был бы кризис среднего возраста.

Уилли Гарсон и Сара Джессика Паркер в сериале “Секс в большом городе”