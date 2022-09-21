 

Российские феминистки требуют мобилизации женщин наравне с мужчинами

21.09.2022, 19:33, Разное
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Возле здания Минобороны в Москве прошёл несанкционированный митинг с участием 150 сторонниц феминистического движения.

Демонстрантки требовали отменить дискриминационные положения указа «О частичной мобилизации» и призывать женщин наравне с мужчинами. Участницы пикета отметили, что равноправие мужчин и женщин гарантировано Конституцией и закреплено федеральными законами.

Война в УкраинеСогласно указу «О частичной мобилизации», подписанному Владимиром Путиным, в первую очередь будут мобилизованы мужчины с опытом военной службы, что является нарушением положений основного закона.

Феминистки потребовали, чтобы не менее 50% мобилизованных граждан были женщинами, причём особо отмечена необходимость призывать их не только на гражданские и медицинские должности, но и в пехотные, танковые и военно-воздушные войска.

– Если власти нас не услышат, мы обратимся в Конституционный суд. Дискриминационный закон президента не даёт женщинам возможности быть воительницами, защитницами Родины. Все лавры победителей опять достанутся мужчинам, а о роли русской женщины в победе учебники умолчат. Мы не позволим этому случиться и будем отстаивать свои права до конца. Если военком откажется выписать нам повестки, мы возьмём военкомат штурмом и под дулом автомата заставим его мобилизовать нас, – заявила лидерка протестующих Надежда Генералова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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