Российские феминистки требуют мобилизации женщин наравне с мужчинами

Возле здания Минобороны в Москве прошёл несанкционированный митинг с участием 150 сторонниц феминистического движения.

Демонстрантки требовали отменить дискриминационные положения указа «О частичной мобилизации» и призывать женщин наравне с мужчинами. Участницы пикета отметили, что равноправие мужчин и женщин гарантировано Конституцией и закреплено федеральными законами.

Согласно указу «О частичной мобилизации», подписанному Владимиром Путиным, в первую очередь будут мобилизованы мужчины с опытом военной службы, что является нарушением положений основного закона.

Феминистки потребовали, чтобы не менее 50% мобилизованных граждан были женщинами, причём особо отмечена необходимость призывать их не только на гражданские и медицинские должности, но и в пехотные, танковые и военно-воздушные войска.

– Если власти нас не услышат, мы обратимся в Конституционный суд. Дискриминационный закон президента не даёт женщинам возможности быть воительницами, защитницами Родины. Все лавры победителей опять достанутся мужчинам, а о роли русской женщины в победе учебники умолчат. Мы не позволим этому случиться и будем отстаивать свои права до конца. Если военком откажется выписать нам повестки, мы возьмём военкомат штурмом и под дулом автомата заставим его мобилизовать нас, – заявила лидерка протестующих Надежда Генералова.

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