Здоровье французских матерей и младенцев существенно ухудшилось за последнее десятилетие

Служба общественного здравоохранения Франции опубликовала отчёт, в котором назвала ситуацию с перинатальным здоровьем в стране «тревожной», пишет Le Monde. Как передаёт издание, в период с 2010-го по 2019 год выросли показатели детской смертности, увеличилось число рожающих женщин с ожирением, диабетом и другими заболеваниями. При этом положение в заморских департаментах оказалось гораздо более тревожным, чем в метрополии.



AP

Служба общественного здравоохранения Франции назвала ситуацию с перинатальным здоровьем в стране «тревожной», пишет Le Monde. Опираясь на статистические данные, в основе которых лежат больничные записи и результаты различных исследований, ведомство представило «беспрецедентную картину изменений в перинатальном здоровье за последние десять лет, с 2010-го по 2019 год», пишет газета.

В частности, в отчёте была показана неоднородная ситуация с уровнем госпитализаций — положение в заморских департаментах Майотта и Гвианна оказалось самым неблагополучным. Растущие в последние годы показатели младенческой смертности также стали объектом пристального внимания авторов доклада. По этой проблеме, наряду с другими, такими как материнская смертность вследствие сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с психическим здоровьем, «реагировать необходимо как можно быстрее, особенно в вопросе мер профилактики с момента появления желания иметь ребёнка», утверждают авторы доклада.

162-страничный документ подтверждает результаты недавних научных публикаций: неонатальная смертность в метрополии увеличилась за последние годы с 1,6 смертей на 1000 новорождённых в 2010 году до 1,8 в 2019 году. Рост смертности наблюдается преимущественно на первой неделе жизни, «что ставит вопрос о доступе к медицинскому обслуживанию, наблюдению за беременностью и поддержке женщин после родов», — отмечает одна из авторов доклада, доктор Анна Галле, директор отдела неинфекционных заболеваний и травм в Службе общественного здравоохранения Франции.

В заморских департаментах и регионах ситуация в два раза критичнее: в течение наблюдаемого десятилетия регистрируется от 3,3 до 4,4 смертей на 1000 новорождённых. Это «тревожный результат», подтверждающий, что Франция находится в «хвосте списка» по этому показателю по сравнению со своими европейскими соседями, отмечает ведомство. «В настоящее время проводится работа, направленная на то, чтобы попытаться понять это вызывающее беспокойство развитие событий», — говорит ещё один автор отчёта, руководительница перинатального отделения, отделения раннего детства и психического здоровья в Службе общественного здравоохранения Нолвенн Реньо.

Кроме того, за пять лет доля рожающих бездомных женщин подскочила с 0,58% в 2015-м до 2,28% в 2019 году. Сильнее всего показатель вырос в Париже: +4,14%. Хотя процент курящих до беременности женщин снизился с 39% в 1995-м до 30% в 2016 году, «только 50 процентов беременных женщин бросают курить во время беременности, и эта тенденция остаётся стабильной», — констатирует Нолвенн Реньо. Здесь снова Франция — самая отстающая страна в Европе. При этом табак является основным фактором риска для здоровья матери и плода, напоминает доклад.

Показатели ожирения и избыточного веса также продолжают расти. Доля женщин, родивших с нормальным индексом массы тела до беременности, снизилась с 68% в 2003-м до 60,8% в 2016 году. Доля женщин с патологическим ожирением растёт в течение этого периода, увеличившись с 0,4% в 2010-м до 0,8% в 2019 году по всей Франции. Количество случаев гестационного диабета у беременных тоже неуклонно растёт. В 2019 году их число удвоилось по сравнению с 2010-м с 6,7% до 13,6%.

«Мы наблюдаем изменение фенотипа беременности с увеличением групп риска, в число которых, в частности, входит возраст матери при родах, который увеличился до 30,2 лет в 2019 году [29,3 года в 2010 году]», — отмечает акушер-гинеколог Ив Виль, руководитель службы репродуктивного здоровья больницы Неккера в Париже.

Как передаёт издание, отчёт продемонстрировал, помимо прочего, что в заморских департаментах дела обстоят хуже, чем в метрополии, и ситуация там требует особенного внимания.