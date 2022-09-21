 

Подольская подаст на развод? Пресняков признался жене в связи с лысой путаной

21.09.2022, 18:58, Разное
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Популярные российские исполнители Владимир Пресняков и
Наталья Подольская начали встречаться еще 17 лет назад, из них более десяти лет
они счастливо живут в браке. Звездная семья сегодня воспитывает двух сыновей:
Артемия и Ивана. Долгое время казалось, что у музыкантов сложился идеальный
брак, однако сегодня кажется, что не все так однозначно.

Семена сомнения посеял сам глава семейства. Артист сделал
сенсационное признание, свидетелем которого стала не только его супруга, но и
все поклонники. Он решился раскрыть правду в эфире ютуб-шоу, ведущей которого
является сама Наталья Подольская.

Владимир Пресняков заявил жене, что имел половую связь с
дамой легкого поведения. Возникло ли у выпускницы “Фабрики звезд”
отвращение или желание подать на развод, сказать очень трудно. Однако секс с проституткой
у ее супруга состоялся еще до того, как пара встретилась.

Музыкант подчеркнул, что половую жизнь он начал в 14 лет и
для первого опыта выбрал “доступную” женщину. По словам певца, во
время секса с дамы слетел парик, из-за чего сложилось впечатление, что ей
“сто лет”.

Так или иначе, Наталья Подольская сохранила лицо, она вела
себя довольно сдержано и продолжала задавать вопросы. Владимир Пресняков также
признался, что не занимался с сыном Никитой Пресняковым вопросами полового воспитания.


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