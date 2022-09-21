Подольская подаст на развод? Пресняков признался жене в связи с лысой путаной

Популярные российские исполнители Владимир Пресняков и

Наталья Подольская начали встречаться еще 17 лет назад, из них более десяти лет

они счастливо живут в браке. Звездная семья сегодня воспитывает двух сыновей:

Артемия и Ивана. Долгое время казалось, что у музыкантов сложился идеальный

брак, однако сегодня кажется, что не все так однозначно.

Семена сомнения посеял сам глава семейства. Артист сделал

сенсационное признание, свидетелем которого стала не только его супруга, но и

все поклонники. Он решился раскрыть правду в эфире ютуб-шоу, ведущей которого

является сама Наталья Подольская.

Владимир Пресняков заявил жене, что имел половую связь с

дамой легкого поведения. Возникло ли у выпускницы “Фабрики звезд”

отвращение или желание подать на развод, сказать очень трудно. Однако секс с проституткой

у ее супруга состоялся еще до того, как пара встретилась.

Музыкант подчеркнул, что половую жизнь он начал в 14 лет и

для первого опыта выбрал “доступную” женщину. По словам певца, во

время секса с дамы слетел парик, из-за чего сложилось впечатление, что ей

“сто лет”.

Так или иначе, Наталья Подольская сохранила лицо, она вела

себя довольно сдержано и продолжала задавать вопросы. Владимир Пресняков также

признался, что не занимался с сыном Никитой Пресняковым вопросами полового воспитания.