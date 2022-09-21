“Родился сыночек”: схоронившая мужа 73-летняя Поргина огорошила новостью

После смерти Николая Караченцова его вдова продолжает служить в Ленкоме, которому актер отдал всю свою жизнь. Правда, новое руководство театра не жалует супругу покойного мэтра. В последнее время Марк Варшавер и Людмила Поргина беспрерывно конфликтуют.

Директор театра считает, что вдова Караченцова занимает место в театре понапрасну, ведь она уже давно не играет, но при этом получает и пенсию, и зарплату – пусть и небольшую, но все-таки.

Людмила Поргина, в свою очередь, заявляет, что готова вернуться на сцену и играть в полную силу, вот только ролей ей не дают. В массовке вдова Караченцова бегать не хочет, а достойных предложений в театре ей так и не делают. Также артистка обвиняет Марка Варшавера в постоянных унижениях и притеснениях.

И вот Людмила Поргина огорошила новостью. По словам актрисы, она не рассматривает вариант увольнения из Ленкома в память о покойном муже, который на смертном одре наказал ей оставаться в театре до конца.

Как она заявляет, он попросил ее не бросать Ленком. “Мы встретились там, полюбили друг друга, там родился наш сыночек”, – вспоминает напутствие покойного супруга 73-летняя Поргина.