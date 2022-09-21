 

Марк Цукерберг и Присцилла Чан станут родителями в третий раз

21.09.2022, 18:22, Разное
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Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан станут родителями в третий раз. Об этом американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп. а также соучредитель и основатель компании Meta сообщил в своих социальных сетях, опубликовав селфи с беременной супругой. 

Много любви. Рады сообщить, что в следующем году у Максимы и Августы появится младшая сестренка.

Пара воспитывает уже двух дочек — 2 декабря 2015 у них родилась дочь Максима (Макс), а 28 августа 2017 — Августа.

Напомним, Марк Цукерберг и Присцилла Чан познакомились в 2003 году в Гарвардском университете. Но поженились они только в 2012-м. 19 мая возлюбленные устроили скромный праздник в доме Цукерберга в Пало-Альто. Пара объявила, что это по поводу получения Присциллой степени PhD по медицине, однако, когда близкие друзья и члены семьи появились на заднем дворе дома молодых, им объявили, что они попали на свадьбу. Это стало сюрпризом для всех приглашенных.


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