 

Москва поддержала 71 городской кинотеатр

21.09.2022, 17:35, Разное
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Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что московские кинотеатры как бизнес формировались без государственной поддержки. Он напомнил, что кинотеатры посещают не только для просмотра блокбастеров, там также проходят небольшие фестивали, просветительские, образовательные программы и другие культурные мероприятия.

В рамках мер поддержки каждый из кинопрокатчиков мог получить до 50 миллионов рублей на на компенсацию лицензионных платежей на демонстрацию национальных картин.

Фурсин отметил, что Агентство креативных индустрий помогло 71 кинотеатру столицы. Было выделено 300 миллионов рублей.

От кинопрокатчиков поступило 45 заявок. Москва поддержала как крупные киносети, так и индивидуальные кинотеатры. Организации взяли на себя обязательство сохранить инфраструктуру и не закрывать кинотеатры минимум три месяца после получения поддержки.

В московской сфере киноиндустрии занято около 19 тысяч человек. В столице снимается порядка 90% отечественных картин, работает свыше 650 кинозалов.

В начале июня 2022 года мэр Сергей Собянин представил меры поддержки киноиндустрии Москвы. Они включают прямые выплаты, гранты, компенсации и другие меры.

Киносети получили прямые выплаты из бюджета столицы на компенсацию всех затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая текущего года. Москва компенсировала прокатчикам до половины затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных начиная с 1 июня 2022 года.


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