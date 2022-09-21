 

“Стыдно”: расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи

21.09.2022, 17:35, Разное
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Популярная российская певица Ольга Орлова ведет довольно
активный и открытый образ жизни, периодически делясь с фанатами лучшими
моментами. Недавно она удивила поклонников новым фото в социальных сетях.

Экс-солистка блестящих выложила снимок с постаревшей
матерью. Из подписи к фото стало понятно, что женщине исполнилось 75 лет, однако
ее лицо сияло и излучало позитив. Кстати, расфуфыренная звезда отечественной эстрады и сама сияла от макияжа. Она сопроводила публикацию
красивыми словами.

Она поздравила маму с юбилеем и обратила внимание на ее
внешний вид. К слову, женщина была одета в шикарное платье цвета аквамарин,
которое очень точно подчеркивало ее фигуру.

“Стыдно нахваливать и быть нескромной (мама учила
другому), но невозможно не восхищаться”, – написала Ольга Орлова.

Бывшая ведущая телепроекта “Дом-2” также
подчеркнула, что любит свою маму, дополнив трогательный текст смайликами в
виде сердечек. Ее поддержали коллеги по цеху.

В комментариях певица Валерия также поздравила мать Ольги
Орловой с праздником, отметив ее красоту. Без участия не осталась и Анна
Семенович. Поздравления также передал стилист Влад Лисовец.

“С Юбилеем прекрасную Маму!” – написала певица
Зара.

Ольга Орлова получила поздравления в адрес матери и от
простых поклонников. Многие восхитились красотой юбилярши. Некоторые
комментаторы предположили, что женщине максимум 50 лет.


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