“Стыдно”: расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи

Популярная российская певица Ольга Орлова ведет довольно

активный и открытый образ жизни, периодически делясь с фанатами лучшими

моментами. Недавно она удивила поклонников новым фото в социальных сетях.

Экс-солистка блестящих выложила снимок с постаревшей

матерью. Из подписи к фото стало понятно, что женщине исполнилось 75 лет, однако

ее лицо сияло и излучало позитив. Кстати, расфуфыренная звезда отечественной эстрады и сама сияла от макияжа. Она сопроводила публикацию

красивыми словами.

Она поздравила маму с юбилеем и обратила внимание на ее

внешний вид. К слову, женщина была одета в шикарное платье цвета аквамарин,

которое очень точно подчеркивало ее фигуру.

“Стыдно нахваливать и быть нескромной (мама учила

другому), но невозможно не восхищаться”, – написала Ольга Орлова.

Бывшая ведущая телепроекта “Дом-2” также

подчеркнула, что любит свою маму, дополнив трогательный текст смайликами в

виде сердечек. Ее поддержали коллеги по цеху.

В комментариях певица Валерия также поздравила мать Ольги

Орловой с праздником, отметив ее красоту. Без участия не осталась и Анна

Семенович. Поздравления также передал стилист Влад Лисовец.

“С Юбилеем прекрасную Маму!” – написала певица

Зара.

Ольга Орлова получила поздравления в адрес матери и от

простых поклонников. Многие восхитились красотой юбилярши. Некоторые

комментаторы предположили, что женщине максимум 50 лет.