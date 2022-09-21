 

В Белом доме заявили об отсутствии войны с Россией

21.09.2022, 17:34, Новости дня
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Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Россией, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Нет, совершенно точно нет», – сообщил Кирби в эфире Fox News в ответ на вопрос, находятся ли США в состоянии войны с Россией, передает ТАСС.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения РФ из числа постоянных участников Совбеза ООН.

В среду стало известно, что речь президента США Джо Байдена решили срочно поменять после заявлений российского президента Владимира Путина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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