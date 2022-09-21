В упавшем в Турции вертолете находились двое россиян
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В Турции разбился пожарный вертолет, в состав экипажа входили минимум двое российских граждан, заявили в МВД страны.
«В Денизли разбился вертолет, экипаж состоял из семи человек, двое из которых были россиянами, пятеро – турками. В результате аварии погибли два человека, пятеро получили ранения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Состояние россиян не уточняется.
Между тем турецкая газета «Айдынлык» сообщила, что россияне считаются погибшими.
Напомним, в конце августа при экстренной посадке Ми-8 в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали, по предварительным данным, семь человек.
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