 

В упавшем в Турции вертолете находились двое россиян

21.09.2022, 17:34, Новости дня
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В Турции разбился пожарный вертолет, в состав экипажа входили минимум двое российских граждан, заявили в МВД страны.

«В Денизли разбился вертолет, экипаж состоял из семи человек, двое из которых были россиянами, пятеро – турками. В результате аварии погибли два человека, пятеро получили ранения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Состояние россиян не уточняется.

Между тем турецкая газета «Айдынлык» сообщила, что россияне считаются погибшими.

Напомним, в конце августа при экстренной посадке Ми-8 в Ханты-Мансийском автономном округе пострадали, по предварительным данным, семь человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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