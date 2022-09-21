Новый губернатор Рязанской области представил план развития региона

Состоялось торжественное вступление в должность губернатора Рязанской области. Избранный глава региона Павел Малков пообещал навести порядок в системе управления, во всех отраслях экономики и социальной сферы.

В начале заседания председатель избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков огласил результаты голосования на выборах главы региона. Павлу Малкову были вручены удостоверение Губернатора Рязанской области и должностной знак, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Малков произнес текст присяги, после чего обратился к собравшимся, подчеркнув: «Вступление в должность Губернатора – для меня большая честь и огромная ответственность за настоящее и будущее региона. Особенно сегодня, когда страна столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые требуют соответствующих решений»,

«Я шел на выборы с лозунгом: «Порядок. Контроль. Развитие». Это означает наведение и соблюдение порядка в системе управления, во всех отраслях экономики и социальной сферы. Порядка во всем: в большом и малом, несмотря ни на какие внешние вызовы. От самого маленького населенного пункта до областного центра. Это жесткий контроль за работой органов власти, исполнением принятых решений, за эффективностью расходования бюджетных средств. За соблюдением технологий, сроков, качества по каждому объекту, в каждой организации», – добавил глава региона.

«Это серьезный настрой на созидание и развитие во всех сферах: интеллектуальной, производственной, культурной. Развитие промышленности, сельского хозяйства, городской среды, образования, здравоохранения. Ничего нельзя упустить. Это развитие на благо каждого жителя Рязанской области», – подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил за совместную работу депутатов, глав администраций районов, лидеров общественного мнения, волонтеров, активистов и многих других

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев поздравил Павла Малкова от имени и по поручению главы государства Он подчеркнул: «Вы одержали убедительную победу и получили поддержку жителей. Итоги выборов отражают высокую оценку и одобрение жителями области вашей деятельности и планов развития. Рязанская область – это современный регион с серьезными промышленным, сельскохозяйственным, строительным, энергетическим комплексом и социальной инфраструктурой. Ситуация в экономике, несмотря на внешнее санкционное давление, остается стабильной. В области работает и динамично растет АПК и промышленность. Реальный сектор в целом имеет хорошие перспективы».

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