 

Грабитель потребовал в банке миллион монетами по 10 рублей

21.09.2022, 17:33, Разное
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Необычный случай произошел в одном из столичных отделений Сбербанка.

В операционный зал вошел мужчина в темных очках и медицинской маске, взял билет для посещения кассы, пройдя к кассиру, он вместо документов предъявил пистолет и потребовал немедленно выдать миллион рублей. Комизм ситуации придал тот факт, что опасавшийся купюр с переписанными номерами грабитель предпочел получить указанную сумму монетами по 10 рублей.

Незаметно нажав кнопку вызова охраны, кассир, стремясь избежать насильственных действий со стороны грабителя, приступил к выполнению заявленных требований – в течение 10 минут затребованная сумма была предоставлена в виде 10 мешков монет на сумму 100 тысяч рублей каждый. Масса одного мешка составляла немногим более 50 кг.

Первые два мешка посетитель вынес и погрузил в припаркованный у отделения банка личный автомобиль довольно быстро, но далее силы начали ему изменять, поэтому к прибытию охраны преступник с явным облегчением опустил восьмой мешок, бросил пистолет на землю и сдался, взамен попросив вызвать медика за-за чрезмерного сердцебиения и острой боли в спине.

По результатам происшествия пострадавших не было, грабитель находится в камере предварительного заключения, кассир за находчивость и выдержку получил денежную премию, а PR-отдел банка готовит к выпуску рекламный ролик по мотивам этого неожиданного курьеза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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