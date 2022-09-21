Планы на выходные: балтийский гастрономический след, концерт на 90-м этаже и редкие гравюры Дали

22 сeнтября – ужин в честь восьмилетия Гранд-кафе “Dr. Живаго”

В этот вечер гастрономический ужин из 6 блюд предложат сразу два шеф-повара, чьи имена связаны с историей ресторана – Максим Тарусин и Антон Кочура. Первый стоял у истоков создания изначального меню, второй пришел только что, но уже добавил в предыдущую версию свое свежее видение русской кухни. Холодец из краба с соусом айоли, фуа-гра с белыми грибами на тыквенном крем-брюле, стейк из северного оленя с инжиром и пюре из моркови, фаланга краба с артишоком и кукурузной кашей – это только часть того гурманского роскошества, что в четыре руки шефы приготовят в четверг. Начало в 19:00, необходимо бронировать стол, стоимость ужина с напитками – 8000 руб.

Максим Тарусин и Антон Кочура22 сентября – балтийский осенний ужин в Grace Bistro

Бренд-шеф Владимир Чистяков принимает крутую западную команду: из Калининграда в Grace Bistro едут Павел Борисенко, основатель ресторана Seasons (одного из лучших в городе) и шеф-повар Вадим Карпуков. Для того, чтобы продемонстрировать москвичам новую балтийскую кухню в своем исполнении, с собой они привезут все необходимое для этого – оригинальные рецепты и локальные продукты: балтийского судака, оленину, топинамбур. Хозяин праздника тоже не останется в стороне от процесса приготовления 6 блюд ужина, дополнив меню гребешком с кремом из овощей, перепелкой с баклажаном и сорбетом из антоновки со щавелем. Сбор гостей в 19:30, стоимость ужина – 9000 руб. с винным сопровождением от шеф-сомелье Дарьи Герке и 6000 руб. без вина.

Вадим Карпуков и Павел Борисенко

23 сентября – концерт группы “Винтаж” на 90 этаже башни “Федерация”

Клубный проект Myth вновь открывает свои двери и заодно с ними – новый сезон ярких вечеринок. На площадке с заоблачным видом на ночную Москву в качестве специального гостя выступит группа “Винтаж” и солистка Анна Плетнева с хитами “Знак Водолея”, “Москва”, “Плохая девочка”, “Ева”, “Роман”. Помимо концерта гостей ждут креативные выносы блюд и трендовая карта LOW ABV-коктейлей от шеф-бармена Егора Петухова, ранее создавшего барные карты для LureMe и Different. Предварительное резервирование стола обязательно.

Анна Плетнева23 сентября – концерт Сергея Манукяна в ресторане Gayane’s

Легенду отечественного джаза Сергея Манукяна часто сравнивают с Рэем Чарльзом: тембры их голосов похожи, но у Манукяна свой неповторимый стиль, которому он остается верен всю жизнь. Музыкант работал с Ричардом Элиотом на Warner Вrothers, записывал альбом на студии Capitol, сотрудничал с Фрэнком Заппой, выступал на одной сцене с Майклом Болтоном, Синди Лоупер, Куинси Джонсом, Джорджем Бенсоном, Херби Хэнкоком и другими звездами мирового уровня. В пятницу в 20:00 лучшие джазовые композиции в исполнении Сергея Манукяна можно будет послушать в Gayane’s. Стоимость входного билета 2500 руб.

Сергей МанукянДо 24 сентября – выставка и аукцион графики в особняке Вишневских

Исторический особняк дворян Вишневских – штаб-квартира Клуба коллекционеров графики и аукционного дома. До субботы здесь совершенно бесплатно можно увидеть несколько редких графических работ Сальвадора Дали с автографами художника и, конечно же, с сертификатами подлинности. Изображения были выполнены им к юбилейному изданию “Божественной комедии” Данте Алигьери. Гравюры издали малым тиражом, и их сразу раскупили. Уникальность работ заключается в том, что выпуск новых листов с тех пор технически невозможен: сам Дали настоял, чтобы все ксилографические доски после публикации произведения были уничтожены. Выставка завершится аукционом, где будут выставлены две ксилографии с совсем не пугающей стартовой ценой – 80000 руб.

Над созданием 100 иллюстраций к произведению Сальвадор Дали работал с 1956 по 1964 год, – рассказывает Сергей Подстаницкий, куратор выставки, историк искусств и сооснователь Клуба коллекционеров графики. – Художник нарисовал по одному акварельному рисунку на каждую тысячу строк поэмы. Затем под чутким наблюдением художника акварели перевели на печатные пластины. В итоге общее количество гравюр составило 3500 штук, каждую из них Дали утвердил лично.

Ксилографии Сальвадора Дали “Две толпы похотливых” и “В темном лимбо” (1960)24 сентября – фудкорт Eat Market Смоленка устраивает дегустацию Хого

Хого – это “огненный котел”, китайский самовар, этакий восточный ответ фондю, когда собравшиеся за столом сами себе варят всякие вкусности в бурлящем ароматном бульоне двух видов. Хого стоит в центре стола, а вокруг него – разнообразные, в том числе диковинные ингредиенты: говяжья вырезка, тофу, мидии, пак-чой, корень лотоса, сухая “спаржа”, острые соусы, крабовые палочки, рыбные шарики, рисовое тесто. В субботу на фудкорте, в китайском корнере “Чи Ти” пройдет бесплатная дегустация Хого, а с воскресенья такая трапеза начнет стоить 690 руб. на одного человека и 3900 руб. на компанию из четверых.

Шефы Джоу Дэсинь и Тянь Ган 24-25 сентября – гостевой бранч рамен-мастера Кена Миясаки в ресторане Saikō

Звезда изакая-баров [KU:] Кен-сан – тонкий знаток аутентичной японской кухни, а в московском Saikō тоже знают в ней толк. На совместном бранче, который пройдет под покровительством лиса – маскота Saikō, почитаемого как символ праздника и радушия в японской культуре, Кен Миясака и шеф Вячеслав Казаков представят особенное меню, отражающее характеры кухонь обоих проектов. Гвоздь программы, конечно, рамены. Например, наваристый Тори Пайтан (580 руб.) на курином бульоне, который 12-14 часов варят и заправляют тонкой пшеничной лапшой, томленой куриной грудкой, маринованной сердцевиной бамбука (менма) и листом нори с еле уловимым морским ароматом. Оба выходных бранч предлагается с 11:00 до 16:00.

Камо Сею рамен Рамен-команда и Вячеслав Казаков24-25 сентября – гастроли бара “Коммуналка” в баре Perepel

Знаменитый своей фирменной атрибутикой советской квартиры 1970-х (включая обязательный ковер), казанский бар “Коммуналка” на гастрольном бранче в Москве представит концептуальные хиты шеф-повара Радика Курбанова: легендарную жареху от тети Клавы и наваристый борщ с говядиной и вешенками. К каждому блюду, как и положено по жанру, будет предлагаться стопка водки. Совсем не обязательно пить ее – можно сосредоточиться на оригинальных водочных коктейлях (любой – 400 руб.): “Комсомолка” с кордиалом груша-клюква, “Девочка с персиками” с кордиалом персик-гречиха и белком, “Метрополитен” с цикорием и белым кардамоном или “Белое солнце пустыни” с содовой виноград-имбирь.

Настойка “Аллочка”22-25 сентября – завтраки и совместный бранч ресторанов Ugolёk и “Мечтатели”

Санкт-Петербург отправляется в Москву: с четверга у бренд-шефа “Уголька” Луиджи Маньи гостят шеф питерских “Мечтателей” Виталий Папп и сомелье Людмила Иванова. Каждый день с 10:00 до 16:00 можно будет попробовать знаменитые фирменные завтраки, затейливые и ироничные. А в воскресенье Маньи и Папп проведут совместный бранч после завершения винтажного маркета в Leveldva (подробнее об этом можно будет прочитать прямо накануне в соцсетях проектов).

Виталий Папп (“Мечтатели”) Сырники с лососем и соусом из артишоков