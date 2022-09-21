 

СТРАНА – Путин объявил о частичной мобилизации в России

21.09.2022, 11:30, Разное
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Владимир Путин в своём телеобращении объявил в РФ частичную мобилизацию. Как пишет «СТРАНА», также российский президент поручил обеспечить безопасность референдумов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР и добавил, что РФ поддержит решение, которое примут жители данных территорий.


AP

Президент РФ Владимир Путин в своём телеобращении объявил в стране частичную мобилизацию. Как пишет «СТРАНА», соответствующий указ уже подписан, и мобилизационные мероприятия начнутся сегодня же.

«Для защиты нашей Родины, её территориальной целостности, считаю необходимым поддержать предложение Минобороны о проведении частичной мобилизации», — заявил Путин.

Под неё подпадают «граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», заявил российский президент.

Перед отправкой в части военные будут проходить дополнительное обучение с учётом опыта спецоперации. 

«Все призванные на службу будут получать все выплаты, положенные контрактникам», — заявил Путин.

Также в мобилизационный режим переводится гособоронзаказ.

Путин заявил, что РФ противостоит «всей военной машине коллективного Запада». Также президент РФ поручил обеспечить безопасность референдумов в Херсонской, Запорожской, ДНР и ЛНР.

«Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — заявил президент России.


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