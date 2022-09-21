После обещания Байдена защищать Тайвань от Китая через Тайваньский пролив прошли военные корабли США и Канады

Американский ракетный эсминец USS Higgins и канадский фрегат HMCS Vancouver совершили «рутинный проход» через Тайваньский пролив, пишет CNN. Как отмечает канал, произошло это вскоре после прозвучавшего со стороны Байдена заявления о том, что США будут защищать Тайвань в случае, если Пекин попытается туда вторгнуться.



AP

После заявления американского президента Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты будут защищать Тайвань в случае нападения на него со стороны Китая, военные корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив, пишет CNN.

Официальный представитель ВМС США лейтенант Марк Лэнгфорд заявил, что американский USS Higgins — ракетный эсминец класса «Арли Бёрк» — совершил во вторник «рутинный проход через Тайваньский пролив».

Он добавил, что этот корабль шёл «во взаимодействии с HMCS Vancouver, фрегатом типа «Галифакс» Королевского военно-морского флота Канады».

Оба судна, по словам Лэнгфорда, «прошли транзитом через коридор в проливе, который находится за пределами территориальных вод любого прибрежного государства».

Этот проход военных кораблей, как отмечает CNN, стал уже вторым подобным случаем с участием американского военного судна за чуть более чем три недели.

Ранее, 28 августа, через Тайваньский пролив прошли американские ракетные крейсеры USS Antietam и USS Chancellorsville.

Со времени августовского визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань Вашингтон стал свидетелем резкого наращивания присутствия китайских военных кораблей и подводных лодок вокруг Тайваня, сообщил CNN представитель Министерства обороны США.

Хотя американская сторона назвала нынешний проход судов «рутинным», однако это произошло после того, как Байден подлил масла в огонь напряжённости между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня, заявив в интервью CBS News, что будет использовать американские войска для защиты острова, если Китай попытается туда вторгнуться.

Как напоминает CNN, Пекин заявляет о своём суверенитете над Тайванем — островом с населением 23 миллионов человек — несмотря на то что правящая в КНР Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала эту территорию. Кроме того, Поднебесная также заявляет о своём суверенитете над акваторией Тайваньского пролива.