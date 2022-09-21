 

Народный фронт проведет патриотический концерт “Своих не бросаем” в центре Москвы

21.09.2022, 16:13, Разное
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В мероприятии примут участие члены Общественной палаты РФ, политических партий, общественных организаций, национально-культурных автономий, известные музыканты, гражданские активисты и простые москвичи. Акция пройдет 23 сентября с 15 до 19 часов.

Помимо ОНФ, с инициативой провести патриотическую акцию выступил комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. Организаторы уверены, что мероприятие привлечет внимание многих жителей и гостей столицы и поможет выразить поддержку людям на освобожденных территориях, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Напомним, что Сергей Собянин принял решение о дополнительной поддержке добровольцев и их семей. Столица продолжает работу по восстановлению Донецка и Луганска, написал в своем блоге.

Накануне градоначальник сообщил, что при ММЦ “Сахарово” в Москве появится центр по взаимодействию Минобороны РФ и иностранцев. Необходимую инфраструктуру развернут в ближайшее время.

Ранее в руководстве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей анонсировали проведение референдумов о присоединении к РФ. Они состоятся 23-27 сентября.


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