Мнение: Новая бессрочная реальность

Интересно отметить, что нынешнее «объявление мобилизации» знаменует принципиально новую реальность для всех россиян, как молодых, так и совсем пожилых. На самом деле опыта именно мобилизации ни у кого из нас нет, ничего подобного раньше не было. Вот в этот раз Шойгу в очередной раз побожился, что солдат-срочников мобилизовывать не будут – то есть не будут применять практику, знакомую по Афганистану и Чечне.

И тут сразу – прикол: все-таки и в Афган, и в Чечню солдат брали действительно «на срок»: как бы опасно там ни было, но «срочники» по крайней мере знали – пройдет два года службы, и их всяко из армии отпустят «на дембель»… До сих пор это считалось у нас само собой разумеющимся, некой аксиомой; «отслужу как надо и вернусь».

Но ведь с мобилизованными всё не так. В их случае никакой «срок» вообще не предусмотрен! Его нет в Указе Путина, а в разъяснениях от МинОбороны фигурирует расплывчатая формулировка: «Заключается контракт на срок до окончания боевых действий». На срок до окончания боевых действий с кем – с «коллективным Западом»? На срок «до взятия Берлина»?

Ответа нет. Получается интересная коллизия: какого-то «специалиста с нужным ВУСом» выдергивают с работы, из семьи… на неопределенный срок. Уходя, все мобилизованные должны будут петь старую песню:

Одержим победу

К тебе я приеду

На горячем боевом коне!

И не раньше.