Королева Дании Маргрете II заболела коронавирусом после поездки на похороны Елизаветы II

Сообщается, что у 82-летней королевы Дании Маргрете II, которая в минувший понедельник среди прочих европейских монархов почтила память королевы Великобритании и посетила похороны Елизаветы, диагностирован COVID-19. Возможно, Ее Величество заразилась во время погребальной церемонии в Лондоне — похороны собрали колоссальное количество именитых гостей со всего мира, и, судя по фотоотчетам, эпидемиологические меры на мероприятии не соблюдались. Либо же болезнь возникла раньше, но никак не проявляла себя.

Прошлой ночью Ее Величество королева получила положительный результат теста на COVID-19 и сейчас находится во дворце Фреденсборг. Таким образом, все мероприятия с участием королевы на этой неделе будут отменены, – гласит официальное заявление датского дворца, – Пятничный вечер во дворце Кристиансборг для датского правительства, Датского парламента и членов Европейского парламента будет организован Его Королевским Высочеством Кронпринцем и Ее Королевским Высочеством Кронпринцессой.

Королева Маргрете II — старшая дочь короля Дании Фредерика I и самый долгоправящий монарх Европы (при жизни это “звание” носила британская королева Елизавета II). Срок ее пребывания на троне в этом году достиг 50 лет. Ее короновали 14 января 1972 года. Отметим, что Ее Величество приходится Елизавете троюродной сестрой.

Королева Елизавета скончалась 8 сентября в родовом замке Балморал, Шотландия в окружении семьи, после чего в стране был объявлен 10-дневный траур. Новым королем Великобритании стал ее старший сын, 73-летний Чарльз, а ныне Карл III. Кстати, накануне в прессе появились детали его грядущей коронации.

Королева Маргрете II на похоронах Елизаветы с греческим принцем Павлом