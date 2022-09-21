 

Мнение “ястреба”: Раскрыта тайна буквы V

21.09.2022, 15:35, Разное
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Ну вот так уже понятней, что обозначала буква V.

Источник: Colonel Cassad


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