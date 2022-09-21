 

«Свой „Плот“ она не написала»: Лоза назвал Пугачёву чуждым явлением для отечественной эстрады

21.09.2022, 15:33, Разное
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Легендарный бард, композитор, певец и автор песен Юрий Лоза раскритиковал Аллу Пугачёву – по его словам, недавний политический скандал вокруг неё является попыткой вернуть былую славу.

В эфире одного из телеканалов Лоза сказал: Пугачёва была популярна давным давно, но сейчас её уже давно никто из россиян не слушает, поскольку «случайная краткосрочная известность не заменит подлинного таланта».

«Есть авторы и есть песни, которые будут жить вечно, потому за ними стоит подлинный талант, подлинная способность творить, оставлять в Вечности свои произведения… Произведения с большой буквы. Поэтому даже спустя пятьдесят или сто лет вы включите радио или телевизор и услышите там: „
На маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы…“ – сказал он. – Что же касается Пугачёвой, то я бы сказал, что её плот уплыл. А точнее, свой „Плот“ она не написала и стала чуждым явлением для нашей эстрады, для зрителя, для слушателя. И теперь вот этими иноагентскими историями она пытается вернуть хотя бы часть своей былой славы»

Знаменитый музыкант добавил, что сейчас в России «ни одна живая душа, ни один человек уже не слушает Пугачёву» и именно за это она возненавидела бывших соотечественников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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