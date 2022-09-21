Мнение: Дружественные страны, Турция хочет в ШОС и рост экономики Грузии

1. Опросы россиян показывают, что список самых дружественных России стран обновился. На первом месте Китай. На втором Белоруссия — на втором, а не на первом, из-за многовекторной позиции Александра Григорьевича, полагаю. Дальнейший список вы видите. Турция нам не такой уж большой друг, однако Турция независимая страна, а этого в геополитике уже достаточно, чтобы быть достойным партнёром. (ссылка).



Опрос проводился в конце августа, и если бы его провели сейчас, возможно, позиции Сербии и Армении были бы ещё несколько ниже, с учётом недавних событий. При этом если Армению ещё может привести в чувство угроза со стороны Азербайджана, то сербы, увы, прочно встали на «европейский путь». Сейчас народ там нас любит, но за дружбу с США надо платить. Не исключено, что лет через 10-20 из сербов попытаются сделать очередную антироссию.

К счастью, россияне видят главное: на нашей стороне независимые страны, которые, как и мы, вынуждены защищаться от агрессии США.

2. Турецкий президент Эрдоган заявил о планах Турции вступить в ШОС (ссылка). Официальной заявки пока нет, но заявление сильное, и оно вызвало большой переполох на Западе. Вот пример возмущённой реплики со стороны западных политиков (ссылка):



Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин возмутился стремлением Турции вступить в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Die Welt.

По его мнению, намерение Анкары не должно остаться без последствий. «Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», — сказал он.

По идее, чтобы вступить в ШОС, туркам желательно выйти из НАТО (ссылка). Точнее, если они сами оттуда не выйдут, их могут попытаться выгнать, либо просто по факту свернут и без того сократившееся военное сотрудничество, введут экономические санкции.

При этом санкциями турок пугают уже сейчас. Часть турецких банков, ранее начавших обслуживать платежи по российским картам «Мир», отказалась от этого из-за угроз со стороны США. Турецкий бизнес, с одной стороны, осторожничает, а с другой стороны, делает всё возможное, чтобы не потерять русских туристов, для чего используются разные ухищрения при приёме платежей по картам (ссылка).

Начать принимать карты «Мир» собираются также в Иране и Египте (ссылка 1, ссылка 2). Иранцев американскими санкциями не продавить, они и так живут под санкциями несколько десятилетий, а Египту очень нужны и российские туристы, и наше зерно.

Американский бизнес тем временем строит обходные пути для торговли с Россией именно через Турцию (ссылку).

Полагаю, требовать выхода Турции из НАТО мы не будем — это не наш стиль переговоров. Но турецкие власти и сами ранее намекали на такую возможность.

Роль главного торгового партнёра по транзиту товаров из России и в Россию дорогого стоит. В 1950-е–1980-е на этом окрепла экономика Финляндии, однако теперь сервильные финны последовали примеру Украины и лишились своего преимущества. После распада СССР роль главных посредников по торговле с Россией перетянули на себя голландские, немецкие и другие компании. Но Европа присоединилась к прокси-войне США против России, так что с Европой нам теперь не по пути. Всё это открывает перед Турцией большие перспективы.

3. В солнечной Грузии уже подсчитывают рекордные прибыли (ссылка):

Грузия смогла достичь хороших двузначных показателей в экономическом росте (10,3 процента за семь месяцев этого года) благодаря четкой позиции по кризису на Украине, сказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, его цитирует РИА Новости.

«Если бы не наша правильная позиция, то, возможно, сегодня у нас был бы не двузначный экономический рост, а экономическое падение, как и во всем мире», — похвалился результатами он.

Гарибашвили рассказал, что экспорт товаров в период с января по июль составил 3,1 миллиарда долларов, что на 36,4 процента больше показателей за аналогичный период прошлого года. Туристические доходы достигли 1,6 миллиарда долларов, что в три раза выше аналогичного периода 2021 года. В начале августа Гарибашвили говорил, что экономика страны в июне выросла на 7,2 процента.