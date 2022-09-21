Шольц осудил действия Путина — но на отправку современных танков ему запала не хватает

Олаф Шольц произнёс перед Генеральной Ассамблеей ООН полную патетики выразительную речь, пишет Der Spiegel. Он твёрдо осудил действия российского президента и призвал мировое сообщество дать Москве решительный отпор — однако, когда дело доходит до отправки танков на Украину, весь воинственный запал канцлера куда-то исчезает, отмечает немецкий журнал.



AP

Мир не дожидался выступления немецкого канцлера: когда Олаф Шольц вышел на трибуну после 20:00 по американскому местному времени, многие ряды кресел пустовали, отмечает корреспондент немецкого журнала Der Spiegel. Многие делегации уже давно покинули Генеральную Ассамблею ООН, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Однако три места в российской делегации по-прежнему оставались заняты.

Это была первая речь канцлера Германии на общих дебатах за последние 15 лет, подчёркивает издание. Последний раз Ангела Меркель выступала в 2007 году. После этого она произносила речи только на специальных саммитах ООН или сидела в зале, пока её министры иностранных дел выступали перед Генеральной Ассамблеей.

Выступление Шольца отличается от выступлений Меркель по многим параметрам. Это стало заметно после появления рукописи речи, изобилующей восклицательными знаками и курсивом — очевидно, чтобы подчеркнуть важные фрагменты, предполагает автор статьи. Восклицательные знаки, однако, присутствовали в основном в письменной речи. На протяжении продолжительного времени тон Шольца звучал перед мировым сообществом так же трезво, как обычно в бундестаге.

Но всё же, с точки зрения содержания, в его словах присутствовали «ясность, пафос и актуальность, которые нечасто можно услышать от Шольца», пишет Der Spiegel. Канцлер начал своё выступление на английском языке, выражая своё смирение по поводу того, что ему разрешили выступить на этой трибуне. По его словам, своей ролью на мировой арене демократическая и воссоединённая Германия обязана своим международным друзьям и партнёрам: «Вы оказали нам доверие относительно того, что мы станем и останемся миролюбивым членом международного сообщества».

В своей речи Шольц говорил о трёх «фундаментальных принципах» многополярного мира. Во-первых, государства не должны просто сидеть сложа руки, а должны активно работать над обеспечением верховенства закона. В этой связи Шольц затронул тему российской спецоперации на Украине. Он осудил действия Владимира Путина как «чистый империализм» — точно так же, как Макрон несколькими часами ранее.

Как отмечается в статье, Шольцу пришлось срочно обновить свою речь, поскольку в самом начале заседания ООН, в котором президент РФ не участвует, стало известно, что Москва хочет ускорить продвижение своих планов по присоединению восточных украинских территорий. Впрочем, Шольц никак не прокомментировал новости из Москвы и не заявил о том, не требует ли новое развитие событий ответной реакции — например, ещё более жёстких санкций. И он уж точно не говорил о корректировке международных поставок оружия на Украину — когда дело касается этой темы, воинственный запал канцлера куда-то пропадает, подчёркивает немецкий журнал.

В Германии споры по этому вопросу продолжают кипеть даже во время его отсутствия: парламентская группа ХДС/ХСС внесла предложение о поставках танков. Несколько видных членов парламента также хотят отклониться от курса Шольца и поставлять Украине боевые танки западного производства.

Тем не менее канцлер может чувствовать себя в безопасности: ни США, ни Великобритания, ни Франция не осуществляли прямых поставок боевых танков. И Шольц подстраховался: он никогда прямо не исключал возможность поставок танков. Это даёт ему возможность, если понадобится, ещё раз скорректировать свою линию без необходимости поправлять самого себя.

В качестве второго основного принципа многостороннего мира Шольц призывает оценивать государства по выполнению ими своих международных обязательств, потому что «ответственность всегда начинается с себя». Это особенно касается защиты климата и прав человека. «Это суть того, что делает нас людьми и объединяет нас — независимо от того, откуда мы родом; независимо от того, во что мы верим; независимо от того, кого мы любим», — заявил немецкий канцлер.

В то же время — и это Шольц выделил в качестве третьего принципа — правила всегда должны быть адаптированы к реальности. В этой связи он подчеркнул необходимость реформы институтов ООН и пообещал государствам Глобального Юга, что будет работать над тем, чтобы их голоса громче звучали в международных институтах.

Кроме того, канцлер заявил о притязаниях Германии на место в Совете Безопасности ООН и обещал взамен дальнейшие усилия по созданию многостороннего мира, основанного на чётких правилах, заключает немецкий журнал Der Spiegel.