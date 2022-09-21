 

В России хотят повысить пособие для беременных

21.09.2022, 14:50, Разное
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Депутаты фракции “Справедливая Россия – За правду”, в том числе ее руководитель Сергей Миронов, внесли в Госдуму законопроект об увеличении ежемесячного пособия для беременных. Парламентарии считают, что размер этой выплаты должен быть равен прожиточному минимуму, если семья полноценная. Мать-одиночка же должна получать сумму, равную двум прожиточным минимумам, уверены авторы документа.

Такое пособие выплачивается тем женщинам, которые встали на учет в медорганизации в течение первых 12 недель беременности. При этом ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения.

Разница в размере пособий беременным женщинам между регионами обусловлена разным уровнем прожиточного минимума в субъектах РФ. Например, в Москве, если примут закон, предложенный депутатами “Справедливой России – За правду”, мать-одиночка будет получать свыше 20 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – более 14 тысяч, а в Липецкой области – порядка 11,5 тысяч.

Парламентарии полагают, что таким образом можно не только поддержать нуждающиеся семьи, но и поспособствовать увеличению рождаемости в России.


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