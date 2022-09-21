Мнение: У попа была собака

“В целом, открывается интересная перспектива.

Если ты подлежишь мобилизации, ты можешь пойти на фронт умереть или в тюрьму.

Если ты пойдешь в тюрьму, тебя заберут на фронт в чвк и ты можешь либо умереть, либо провоевать шесть месяцев и остаться без судимости свободный.

Если ты останешься живой без судимости и свободный с боевым опытом, ты подлежишь мобилизации и у тебя есть два выбора: пойти на фронт умереть или в тюрьму. Далее смотри пункт первый.

«У попа была собака» версии осени 2022 года” (Борис Пастухов).