 

Мнение: У попа была собака

21.09.2022, 14:25, Разное
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“В целом, открывается интересная перспектива.

Если ты подлежишь мобилизации, ты можешь пойти на фронт умереть или в тюрьму.

Если ты пойдешь в тюрьму, тебя заберут на фронт в чвк и ты можешь либо умереть, либо провоевать шесть месяцев и остаться без судимости свободный.

Если ты останешься живой без судимости и свободный с боевым опытом, ты подлежишь мобилизации и у тебя есть два выбора: пойти на фронт умереть или в тюрьму. Далее смотри пункт первый.

«У попа была собака» версии осени 2022 года” (Борис Пастухов).

Источник: Размышления вольного социолога


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