 

Еще три девушки раскрыли детали интимной переписки с солистом Maroon 5 Адамом Левином

21.09.2022, 14:19, Разное
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Не успел 43-летний Адам Левин отреагировать на слухи об измене своей беременной супруге-модели Бехати Принслу, как еще одна женщина заявила, что музыкант проявлял к ней знаки внимания. Инструктор по йоге Аланна Забель тренировала поп-звезду с 2007 по 2010 год, и, по ее словам, за это время музыкант не раз отправлял ей пикантные сообщения. В какой-то момент переписку заметил бойфренд Аланны. Мужчина пришел в ярость, потерял контроль и сломал девушке запястье.

Хочу провести день с тобой обнаженной, – гласило одно из сообщений Левина.

Аланна Забель

Отметим, что тренер по йоге вышла на связь почти сразу после того, как еще несколько девушек заявили, что у них был роман с артистом. Буквально накануне детали отношений с Левином раскрыла модель Самнер Стро, а следом за ней скриншотами интимной переписки с музыкантом поделились модель Элисон Роуз и комикесса Марика. 

Супруга певца, ангел Victoria’s Secret Бехати Принслу сейчас беременна третьим ребенком – об этом официально стало известно на прошлой неделе. У пары уже есть двое общих детей – 5-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс. 

Адам Левин и Бехати Принслу вместе уже более десяти лет. Они познакомились в 2012-м в сети и после продолжительной электронной переписки встретились в том же году. 19 июля 2014 года влюбленные связали себя узами брака. До романтической церемонии бракосочетания с Принслу в Кабо-Сан-Лукас, Левин считался заядлым сердцеедом. На его счету романы с моделями Victoria’s Secret Энн Вялицаной и Ниной Агдал, а также, по слухам, интрижка с певицей Джессикой Симпсон. 

Адам Левин с супругойБехати Принслу обнародовала третью беременность


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