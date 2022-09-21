Возлюбленная Шаляпина против лишения внучки Гурченко родительских прав

Новая возлюбленная Прохора Шаляпина раскритиковала идею лишения родительских прав внучки Людмилы Гурченко. Актриса Ольга Сан, с некоторых пор часто сопровождающая певца на светских раутах, резко высказалась относительно условий жизни Елены Королевой, но предлагает свой вариант решения проблемы.

Не так давно в СМИ и Сети появилось множество информации об условиях жизни родной внучки Людмилы Гурченко. Мария Королёва дочь народной актрисы СССР, умерла в 2017 году в возрасте 58 лет из-за сердечной недостаточности. Елена Королева была ее единственной дочерью и так же единственной внучкой. Внук легендарной актрисы Марк Королев умер из-за приема запрещенных средств еще в 1998 году, ему было на тот момент всего 16 лет. Елена Королева воспитывает дочь Таисию, которой в феврале следующего года исполнится пять лет.

Однако из-за захламленности ее жилища, о котором пишут журналисты, поднимается вопрос об изъятии ребенка и лишении Елены Королевой родительских прав. Однако новая возлюбленная Прохора Шаляпина высказалась против такого радикального решения. Ольга Сан считает, что лучшим вариантом решения было бы создать необходимые для воспитания наследницы великой актрисы на даче или в другой квартире, также доставшейся ей в наследство от бабушки.

Ту же недвижимость, о которой сообщают все блогеры и репортеры, Елена Королева могла бы попросту продать. Этих средств, уверена пассия Шаляпина, внучке Гурченко, которая в ноябре уже отметит свой 40-летний юбилей, хватило бы на жизнь и содержание дочери. Стоит отметить, что сейчас родственница Людмилы Марковны, умершей в марте 2011 года, ждет второго ребенка. Именно из-за этого ее бросил любимый мужчина, так как не хотел брать на себя отцовские обязанности. Тем не менее, подруга Прохора Шаляпина высказала готовность помочь женщине в воспитании малышки.