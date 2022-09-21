 

«Возвращаемся на родину Пушкина» – Нигер и Мали заявили о желании вступить в РФ

21.09.2022, 13:33, Разное
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Парламент Республики Нигер принял декларацию, в которой заявлено желание избавиться от колониальной зависимости от Франции и войти в состав РФ на правах субъекта федерации.

Ранее аналогичное заявление сделало правительство Мали.

Лидеры африканских стран отмечают многовековые связи с Россией, которые сделали их народы братскими. Указывают, в частности, что великий русский поэт Александр Пушкин был потомков выходцев из Нигера, а 85% шаманов и вождей племён Мали и других стран Сахеля получали образование в РУДН. Крепкими оказались также и культурные связи: русская водка и мат являются неотъемлемой частью ритуалов заклинания духов со второй половины XIX века.

– Мы идём домой, на родину Пушкина и Патриса Лумумбы. Русские никогда нас не захватывали в рабство и не устраивали геноцид. Да и французов они не раз побеждали в европейских войнах. Надеемся, что в ближайшее время на нашу территории будут размещены ядерные ракеты, которые закончат эру колониальной экспансии Франции в Африке, – сказал Верховный шаман партии «Мой дом – Нигер» Мванга Кулмумба.

Посол Франции прокомментировал решение парламента такими словами: «Что этот Нигер себе позволяет?»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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