Какие льготы предоставляются для мобилизованных участников спецоперации

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Некоторые льготы, которые предоставляются участникам спецоперации, распространяются и на мобилизованных граждан, рассказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, им положены как медицинские, так и налоговые льготы. Они могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование, а также рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсии.

Матвиенко отметила, что участники спецоперации должны чувствовать “безусловную заботу государства”. “Мы продолжим делать все, чтобы поддержать тех, кто участвует в спецоперации, а также их родных и близких”, – сказала спикер Совета Федерации.

Она также рассказала, что в настоящий момент готовятся поправки об обеспечении трудовых гарантий для участников спецоперации. Такое поручение дал Путин правительству еще в начале месяца.

Напомним, как сказал президент России, те, кого призовут по мобилизации, получат и статус, и выплаты, и социальные гарантии – то, что получают служащие по контракту в зоне спецоперации.