 

Кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации в России: адвокат перечислил категории граждан

21.09.2022, 13:25, Разное
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21 сентября в России началась частичная мобилизация. Министр обороны Сергей Шойгу распорядился приступить к исполнению соответствующего указа президента России Владимира Путина. По словам главы ведомства, мобилизуют тех, кто служил, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшее время кабинет министров определит, кто будет иметь право на отсрочку от мобилизации. При этом в указе президента говорится, что среди таких граждан – работники предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Адвокат Вадим Багатурия рассказал, что отсрочка от частичной мобилизации может быть предоставлена тем, кто:

  • ухаживает за больным родственником;
  • является опекуном несовершеннолетнего брата или сестры;
  • имеет на иждивении четырех и более детей до 16 лет;
  • является отцом-одиночкой;
  • является одним совершеннолетним среди братьев и сестер в возрасте до восьми лет, которые воспитываются лишь матерью, без отца.

По словам адвоката, от частичной мобилизации могут также освободить сенаторов и депутатов Государственной Думы.

Ранее “Дни.ру” писали, какие льготы предоставляются для мобилизованных участников спецоперации.


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