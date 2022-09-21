 

Мнение: Реакция на Украине. “Да, это эскалация”

21.09.2022, 13:00, Разное
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Арестович всё хорошо и внятно изложил.

“Референдумы и мобилизация в РФ не будет иметь никаких последствий, кроме ускорения обвала и революции в путинской России.

Причины.

1. Разрушение неописанного общественного договора, на котором до сих пор держался путинский режим – «война только по телевизору».

2. Отсутствие инфраструктуры для мобилизации – в первую очередь, необходимого количества младших командиров, чтобы превратить мобилизованных в подобие армии.

3. Крайне низкая боеспособность мобилизованных, в силу отсутствия мотивации.

4. Наличие среди мобилизованных большого количества скрытых противников войны.

Теперь это будут не просто люди, которые ненавидят Путина, а вооружённые люди, которые ненавидят Путина.

Референдумы:

1. Резкая реакция международного сообщества.

2. Усиление военной помощи Украине – как по срокам и номенклатуре, так и объемам.

3. Новые санкции против РФ.

4. Усиление сопротивления на оккупированных территориях.

Да, это эскалация.

Она и добьёт Путина.

Управленческий и ресурсный аппарат путинской РФ не потянул предыдущего уровня войны, а его усложнение и расширение тем более не потянет.

Что касается опасений по поводу применения ядерного оружия для защиты «…вновь приобретённых территорий РФ».

Если ты собираешься массово применять ЯО, тебе не нужна мобилизация.

Самое главное – нам похер.

Как воевали, так и будем воевать, только злее.

Я долго думал – решатся ли они на этот идиотизм в виде мобилизации/референдумов?..

И они, возможно, оправдают наши лучшие ожидания.

Это – огромный подарок всем нам, сокращение войны минимум на полгода-год” (АРЕСТОВИЧ)

Источник: Размышления вольного социолога


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