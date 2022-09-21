 

Агата Муцениеце о детях от Павла Прилучного и его свадьбе с Зепюр Брутян: “Мы повязаны на всю жизнь”

21.09.2022, 12:55, Разное
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Блогер, актриса и ведущая Агата Муцениеце долгое время не комментировала новый брак своего экс-супруга Павла Прилучного. Напомним, актер женился на Зепюр Брутян 25 августа в Москве. Накануне Агата все же прервала молчание – в новом выпуске YouTube-шоу Юлии Меньшовой она откровенно рассказала о своих нынешних отношениях с Павлом и своем отношении к новому браку актера.

Муцениеце призналась, что о новом романе бывшего мужа она знала, но свадьба стала для нее неожиданностью:

Я нахожусь в ловушке. Ведь что бы ни случилось, информация до меня долетает всегда. Либо друзья звонят, либо подписчики сообщают. То есть люди почему-то считают, что я должна знать.
Ну, наверное, нет, – ответила Муцениеце на вопрос, кажется ли ей это странным. – Наверное, это безысходность, и так будет всегда. Потому что мы повязаны на всю жизнь. Мы родители… Мы действительно потратили друг на друга внушительный кусок жизни. Поэтому для меня это (отношения Прилучного с Брутян – ред.) был не сюрприз, я знала раньше. Но то, что он собирался жениться, не знала.

Об интервью Павла Надежде Стрелец (оно тоже вышло на YouTube) Агата высказалась негативно – она не стала его смотреть, ограничившись чтением комментариев под видео:

Думаю, это интервью было его ошибкой. Не стоило давать, потому что… Там все видно. Видно, как человек пытается сказать одно, а думает по-другому. Знает, что какие-то вещи могут быть неприятны мне, и все равно сказаны. Понятно, что наша история расставания не слишком приятна и испортила его репутацию. Мне кажется, все было направлено на то, чтобы снова предстать принцем на белом коне. Это его образ, который он очень любит, а я его подпортила, – убеждена Агата. – Думаю, в любой ситуации для людей важно признать ошибки. Не увиливать, не отвечать междометиями, а честно сказать: «Блин, я натворил ошибок. Мне очень стыдно. Хочу исправиться». А он этого так и не сделал.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми, Арабские Эмираты, январь 2022 года

Муцениеце заявила, что, по ее мнению, Прилучный старается восстановить свою репутацию, которую подпортил скандальный развод. И добавила, что была бы рада, если бы бывший муж признал свои ошибки:

Понятно, что наша история расставания не слишком приятна и испортила его репутацию. Мне кажется, все было направлено на то, чтобы снова предстать принцем на белом коне. Это его образ, который он очень любит, а я его подпортила… Было бы лучше и правильнее не увиливать, а честно сказать: “Блин, я наделал ошибок. Мне очень стыдно, хочу исправиться”.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после восьми лет брака. Мирным расставание назвать нельзя – во время развода Муцениеце обвинила супруга в домашнем насилии. У пары двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.


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