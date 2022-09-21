“Я очень сильно влюблена”: Рита Ора подтвердила, что вышла замуж за режиссера Тайку Вайтити

Накануне 31-летняя британская певица Рита Ора стала гостем подкаста Джейми Уинстоуна “Величайшая ночь в истории”, где впервые рассказала о тайной свадьбе с возлюбленным, режиссером фильма “Тор: Любовь и гром” Тайкой Вайтити. Выяснилось, что камерная церемония состоялась в Лондоне еще в августе, но позже новоиспеченные супруги планируют грандиозную свадьбу для друзей и семьи.

Я влюблена. Я очень сильно влюблена. Я влюблена, я влюблена, аминь! – сказала певица, – Я всегда верила в настоящую любовь, с детства мечтала о сказке и в своей жизни. В итоге я сделала выбор, который сделал меня счастливой. Я очень люблю Тайку. Он такой забавный и милый.

Поп-звезда призналась, что вдохновляется отношениями собственных родителей, чей брак держится вот уже 30 лет.

Мои родители были вместе более 30 лет. Так что для меня брак всегда был связан с любовью, поиском идеального партнера и прочим. Так что я действительно счастлива, что вышла замуж.

Кстати, после свадьбы певица взяла фамилию супруга, поэтому теперь официально она — Рита Вайтити-Ора.

Слухи о тайной свадьбе Риты Оры и Тайки Вайтити циркулируют в прессе с прошлого месяца. Тогда певица сама спровоцировала волну сплетен — сначала ее сестра опубликовала фото Тайки с обручальным кольцом на пальце, а затем и Рита засветила украшение на снимках в собственном микроблоге.

Рита Ора и Тайка Вайтити познакомились в Австралии, когда певица снималась в “Голосе”, а режиссер работал над картиной “Тор: Любовь и гром”, и начали встречаться в марте 2021 года. До Тайки Рита встречалась с рядом знаменитых кавалеров, в том числе певцом Бруно Марсом, к которому, по словам самой певицы, у нее были серьезные чувства. Вайтити до 2018 года был женат на кинопродюсере Челси Уинстэнли, от которой у него появилось двое детей – 10-летняя Те Хинекаху и 6-летняя Матева Киритапу.