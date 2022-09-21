Мнение “ястреба”: В России объявлена частичная мобилизация

В России объявлена частичная мобилизация

1. В России объявлена частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Мобилизация начинается сегодня.

2. Россия поддержит референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях и обеспечит их проведение.

3. Цель освобождения Донбасса остается неизменной. Армии ЛДНР получит всю необходимую поддержку.

4. Россия применит все имеющиеся средства для защиты своей территориальной целостности. В том числе ядерное оружие.

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