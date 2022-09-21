Мнение: Частичная мобилизация

Россия всё же объявила частичную мобилизацию. Я полагал, что до этого не дойдёт, и, как видите, ошибся. Впрочем, задним умом уже ясно, что когда против вас воюют 30 стран НАТО вместе с прочими странами Запада, возможны самые разные сценарии. Всего будут призваны 300 тысяч резервистов. Это примерно 1% от общего мобилизационного ресурса России, который составляет 25 млн человек.

Дело важное и затрагивает всех, так что я по своему обыкновению рекомендую обратиться к источникам, то есть для начала посмотреть обращение Владимира Путина (ссылка). Там 14 минут видео, под самим видео есть расшифровка текста.

Если коротко: мы поддержим решение Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей присоединиться к России, если так решат граждане этих областей на референдумах. Также Россия проведёт частичную мобилизацию, призвав из запаса 300 тысяч человек. Вот текст указа, который я тоже рекомендую прочесть, там одна страница текста (ссылка). Из интересного — зарплата у призванных будет такая же, как у тех, кто уже воюет в зоне СВО, то есть, как сообщалось ранее, начиная от 250 тысяч рублей в месяц (4 тысячи долларов, 150 тысяч гривен).

Несколько раз президент произнёс слово «Новороссия», так что я полагаю, что задача минимум остаётся прежней:

1. Референдумы на всех территориях, которые активно протестовали против переворота 2014 года, то есть в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

2. Демилитаризация и денацификация Украины с законодательным закреплением нейтрального внеблокового статуса по образцу Швейцарии.

Так как США запрещают формальным властям Украины вести переговоры, эту задачу придётся решать военной силой.

Разъяснения министра обороны Сергея Шойгу я нашёл пока что только на ЮТубе (ссылка), там 12 минут в формате трансляции. Смотрите на полном экране, так как в комментариях на ЮТубе очень грязно.

Несколько тезисов из обращения:

— мы воюем с коллективным Западом, который не только поставляет оружие бандеровцам, но и прямо участвует в прокси-войне:

— потери России погибшими к настоящему моменту — 5937 человек;

— призывать будут тех, кто отслужил в армии, имеет нужную сейчас военно-учётную специальность и имеет боевой опыт;

— студенты под эту волну мобилизации не подпадают, срочников тоже задействовать в СВО не будут;

— основная задача мобилизации — укрепить линию фронта, протяжённость которой составляет сейчас 1000 километров.

Предвосхищая вопрос, который мне сейчас будут задавать. У меня категория В, «ограничено годен», рядовой. Военно-учётной специальности нет. Как полагаете, господа офицеры, стоит обновить сведения о себе в военкомате? За последние 25 лет я здоровее не стал, однако получил пару специальностей, которые могут найти применение и в военном деле.