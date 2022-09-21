Рождество Пресвятой Богородицы 2022: Что можно и что нельзя делать в этот день

Рождество Пресвятой Богородицы является одним из 12 главных праздников в христианстве, который относится к двунадесятым. Журналисты OAnews собрали главные традиции, а также что можно и нельзя делать 21 сентября 2022 года.

История праздника

О рождении Пресвятой Богородицы не упоминается ни в одном из Евангелий. Информацию об этом хранят источники, которые не вошли в Библию, а также устное Священное Предание. Например, в апокрифическом «Евангелии Иакова» II столетия упоминается, что Дева Мария была дочерью зажиточных и честолюбивых людей Иоакима и Анны. Супруги долгое время более 20 лет не могли обзавестись детьми и молили Господа, чтобы он послал им дитя, поскольку ранее в Ерусалиме бездетность считалась проклятием.

Однажды Иоаким пришёл в храм с подношением для Господа, но в связи с тем, что в его семье не было детей, священнослужитель не принял дары природы. Поэтому он отправился в пустыню, где на протяжении 40 дней и 40 ночей держал пост. Тем временем супруга Анна также проводила время в молитвах, прося Бога о ребёнке. Спустя некоторое время к ним спустился с небес ангел и принёс благую весть. У пары родилась дочь Мария и по достижению 3-летнего возраста девочку привели в Иерусалимский храм, чтобы она получила воспитание.

Стоит отметить, что первое святилище в честь Рождества Пресвятой Богородицы возвели в Иерусалиме согласно приказу равноапостольной царицы Елены в IV столетии. При этом упоминания о церковном празднике появились значительно позже – в V веке, о котором говорили Константинопольский патриарх Прокл и папа римский Геласия.

Традиции празднования Рождества Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы 2022 – день, с которого начинается новый церковный год. На Руси праздник ассоциировался с приходом осени и окончанием сбора урожая. Ежегодно 21 сентября крестьяне благодарили Деву Марию за урожай, а также просили благословения на следующий год.



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Согласно православному календарю, на Рождество Пресвятой Богородицы выпадает период, который называют «мясоед» – время между Успенским и Рождественским постами, когда разрешается употреблять в пищу мясо. Кроме того, ранее считалось, что браки, заключённые на Рождество Пресвятой Богородицы 2022, будут удачными, так как Богоматерь была покровительницей домашнего очага.

Празднование начиналось с посещения церкви, где молились Деве Марии и каялись в прегрешениях. Торжество сопровождалось домашними посиделками в кругу семьи. В этот день хозяйки пекли пироги или хлебцы с буквами РБ – «Рождество Богородицы», а затем их раздавали домочадцам, чтобы они чувствовали, что Бог милостив. Также хлебцы клали под иконы и хранили до Рождества Иисуса Христа. Кроме того, 21 сентября освящали воду, так как люди испокон веков считали, что она обладала целебной силой и помогала больным в быстром излечении.



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Представительницы прекрасной половины в этот день имели особое уважение. Бездетные женщины и девушки подавали милостыню, если не помочь нуждающимся, то, по народному поверью, они могли остаться бездетными. Ранее люди считали, чем щедрее подаяние, тем больше будет детей.

Что нельзя делать

Рождество Пресвятой Богородицы сопровождается некоторыми запретами, которые нельзя нарушать, поскольку ранее считали, что таким образом можно было накликать беду. Например, не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом, ведь работа 21 сентября издавна считалась грехом. Это правило касалось и любых домашних дел: стирки, уборки, готовки и шитью. Также издавна запрещалось ссориться и злиться.



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Ещё одной традицией на Рождество Богородицы являлся поход на водоём. До рассвета люди шли к реке или озеру и умывались, поскольку верили, что этот день принесёт здоровье и красоту.