Когда заложенность носа не нуждается в лечении: совет терапевта

Если заложен нос, не стоит торопиться покупать специальные капли. Необходимо сначала разобраться, почему этот орган стал работать не так, как положено. Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что такая реакция не всегда говорит о простуде или аллергии.

По словам специалиста, если человек постоянно подвергает нос переохлаждению или перегреву, то он будет ходить сопливый. Это вазомоторный ринит, и в таких случаях не идет и речи о каких-то воспалительных процессах. Это просто сосудистая реакция на холод и тепло, сказал эксперт. Помогут специальные спреи или платки.

Также не исключено, что нос заложен из-за бытовой химии, которой чуть ранее воспользовался человек. Однако это не считается аллергией. Чтобы почувствовать себя лучше, порой достаточно проветрить помещение и высморкаться.

Однако в любых случаях будут полезны консультации с врачом, ведь порой люди не обращают должного внимания на симптомы, что может привести к разного рода болезням, в том числе хроническим.

Специалисты говорят, что хроническая заложенность носа у взрослых развиваются из-за нескольких факторов сразу. Например, причиной может быть курение, неблагоприятная экологическая обстановка, слишком сухой воздух.