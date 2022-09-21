 

Мнение: Очевидные неясности

21.09.2022, 11:37, Разное
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Главный вывод – что указом в стране объявлена “частичная” мобилизация, которая ничем не отличается от всеобщей, кроме благопожеланий официальных дундуков типа Шойгу (от которых они откажутся, естественно, в любой момент)

У Белковского:
“1. Нынешний указ РФ-президента не устанавливает никаких ограничений мобилизации (не)дорогих россиян. Строго говоря, указ не отвечает на вопрос, чем частичная мобилизация в данном случае отличается от всеобщей. Несмотря на присутствие слова “частичное” в названии.
2. Стало быть, формально-неформальные ограничения на выезд из РФ (не)дорогих россиян призывного возраста могут быть введены уже вот-вот”.

Знакомые из некоторых регионов мне уже сообщают, что там – среди их знакомых – царят нынче подъем и воодушевление, люди рвутся на войну. Тут важный момент. Сейчас в телеграм-каналах много пишут в том духе, что “дед сошел с ума”, что “Путин – это главный милитарист”, что “это он всё затеял” – но суть, к сожалению, в том, что мы уже давно наблюдаем тягу к КОЛЛЕКТИВНОМУ самоубийству у некой и весьма значительной части всего русского/российского народа. И вызвана она не столько личными особенностями давно оторвавшегося от жизни диктатора, сколько всеобщим разочарованием и растерянностью в путинском народонаселении. Как ни абстрактно это звучит, но у РФ давно утеряна модель развития: живем плохо, и при этом ни у кого в массах нет никаких идей, как можно было бы жить лучше, раздробленность, апатия и всеобщее недоверие.

Говоря проще – во ВСЕХ слоях российского общества созрела и выкристаллизовалась идея, что мы – нация, которая НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ. Не умеет и не может научиться. Всё это – на фоне непрерывного долбежа о том, что якобы “русские – народ-воен”, и что он (мы) якобы лучше всех воюем, и победили весь мир в 1945 году.

В душе все, понятно, понимают, что и это – полный бред, но тем не менее у масс теплилась надежда – “а вдруг?!” Вдруг мы все-таки Великие Воены?!! Ведь ясно, что во всем остальном – пшик?

Так что не все, но значительная часть пойдут с песней. С затаенной робкой надеждой.

Вызывает ли этот массовый инфантилизм умиление и сочувствие, в духе “ах они бедные лапочки”? Ни в малейшей степени. Скорее – брезгливость. Поперла ведь чистая достоевщина – как обычно, русский народ (тм) желает дойти до самого дна мерзости и скотства, чтобы потом ПОЖАЛЕТЬ СЕБЯ на полную; виноват-то будет опять не он, а жиды какие-нибудь.

Я – пас. Жалейте себя без меня.

Источник: Размышления вольного социолога


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