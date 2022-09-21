Можно дарить, продавать и передавать по наследству – депутатские мандаты станут объектом недвижимости

Согласно проекту поправок в Гражданский кодекс, в условиях военного времени подлежащие мобилизации депутаты и другие народные избранники смогут подарить или продать свои мандаты другим партиям.

Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

– Россия давно стала на путь построения социально ориентированного рыночного общества. При такой экономике всё то, чего добивается человек своим трудом, по справедливости принадлежит ему. Учитывая, каких усилий стоит получение депутатского мандата, победивший кандидат также должен обладать правом собственности на то, чего добился, — отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул: в условиях военного положения, когда большинство депутатов от конструктивной оппозиции отправятся на фронт, у них может возникнуть желание определить судьбу своих мандатов. В таком случае любой парламентарий сможет передать мандат партии, которая останется в Госдуме для службы на внутреннем фронте, путём заключения сделки, обязательно регистрируемой Министерством юстиции.

В ближайшее время ожидается открытие биржи мандатов, которая поможет депутатам избавиться от их полномочий.

—