Коронация Карла III: в сети появились первые детали операции “Золотая держава”

Похороны королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября, прошли в этот понедельник. Сейчас, логично, Букингемский дворец приступил к планированию коронации ее 73-летнего сына, принца Чарльза, а ныне короля Карла III. Отметим, что формально Чарльз стал королем в ту же минуту, как скончалась его мать, однако для завершения процедуры ему необходимо пройти операцию “Золотая держава”.

По новым данным, Карл III собирается официально взойти на престол в день коронации своей матери, 2 июня. Ожидается, что церемония и последующие торжества пройдут “не так масштабно и дешевле”, нежели у Елизаветы — на этот раз бюджеты будут значительно сокращены. Инсайдеры утверждают, что таким образом Карл III рассчитывает показать миру “новое лицо монархии” — более человечное, скромное и приближенное к народу.

Отметим, что Елизавета стала первым монархом, чья коронация в 1953 году транслировалась по федеральному телевидению — до этого церемония считалась священным таинством, недоступным простым гражданам. Покажут ли британцам коронацию Чарльза — неизвестно, однако это бы вполне соответствовало духу времени.

На прошлой неделе Карл III впервые обратился к народу в новой роли, а также предстал перед парламентом и сел на трон вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой.