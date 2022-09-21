 

Коронация Карла III: в сети появились первые детали операции “Золотая держава”

21.09.2022, 11:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Похороны королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября, прошли в этот понедельник. Сейчас, логично, Букингемский дворец приступил к планированию коронации ее 73-летнего сына, принца Чарльза, а ныне короля Карла III. Отметим, что формально Чарльз стал королем в ту же минуту, как скончалась его мать, однако для завершения процедуры ему необходимо пройти операцию “Золотая держава”. 

По новым данным, Карл III собирается официально взойти на престол в день коронации своей матери, 2 июня. Ожидается, что церемония и последующие торжества пройдут “не так масштабно и дешевле”, нежели у Елизаветы — на этот раз бюджеты будут значительно сокращены. Инсайдеры утверждают, что таким образом Карл III рассчитывает показать миру “новое лицо монархии” — более человечное, скромное и приближенное к народу.

Отметим, что Елизавета стала первым монархом, чья коронация в 1953 году транслировалась по федеральному телевидению — до этого церемония считалась священным таинством, недоступным простым гражданам. Покажут ли британцам коронацию Чарльза — неизвестно, однако это бы вполне соответствовало духу времени.

На прошлой неделе Карл III впервые обратился к народу в новой роли, а также предстал перед парламентом и сел на трон вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.20 / Море слез и нецензурная брань: Канье Уэст провел первую встречу с избирателями

22.06.21 / Саша Савельева поздравила Кирилла Сафонова с днем рождения: “Любимый”

01.01.22 / Елизавета II запретила внукам разводиться

20.02.22 / МИД попытался “законтачить” заместителя посла США перед высылкой из страны

27.05.21 / Skoda Auto India продлевает гарантию, графики обслуживания и RSA

23.06.22 / Россия рассчитывает компенсировать эффект от санкций с помощью БРИКС – но внутри этой группы не всё гладко

27.01.22 / СМИ: Брэд Питт тайно встречается со шведской певицей Люкке Ли

12.08.22 / Строительство участка МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе завершат ко Дню города

06.06.22 / FAZ – Австралия обвинила ВВС Китая в попытке перехвата самолёта-разведчика в Южно-Китайском море

06.07.21 / Подборка сообщений израильской прессы: Кипучая (от слова “кипеть”) жизнь израильского народа дома и за границей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика