 

Стали известны причины расставания Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне – они вас удивят

21.09.2022, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне на связь с таблоидом The Sun вышли инсайдеры, близкие к 25-летней бывшей девушке Леондардо Ди Каприо Камиле Морроне. Осведомленные источники рассказали, что актриса и модель первой ушла от кинозвезды. Оказывается, Лео, которого все считают закоренелым холостяком, планировал семью, но Камила не собиралась жертвовать карьерой. 

Камила порвала с Лео, потому что он захотел от нее детей, но не планировал жениться. Но в настоящее время она сосредоточена на своей актерской карьере и не готова стать матерью, – заявил один из инсайдеров.  

Это Камила порвала с Лео, потому что он захотел, чтобы она сидела дома и рожала детей, а она хочет сделать карьеру. Не так давно он понял, что дошел до того момента в своей жизни, когда хочется завести семью. Но Камила стремилась к своей мечте стать актрисой с тех пор, как ей исполнилось 16 лет, когда она снялась в фильме Джeймса Франко “Буковски”, – отметил другой.

Больше фактов из биографии Камилы читайте в обзоре HELLO.RU.

Также источники поделились, что Лео совершенно не стремился помочь Камиле с карьерой несмотря на свои многочисленные связи и колоссальное влияние в киноиндустрии. 

Лео ничего не сделал для ее карьеры, и это расстраивает ее больше, чем что-либо еще. Все, что она делала, все ее успехи в актерстве, были достигнуты ею самой, хотя она была с ним в течение четырех лет. Он мог бы познакомить ее с кучей людей из кинобизнеса и помочь своими связями, но он не сделал ничего. Очевидно, он не хочет, чтобы она была знаменитой и делала карьеру. А Камила очень амбициозна. Она и ее мать хотят добиться успеха в Голливуде. Это всегда было в центре внимания ее матери. 

Еще один инсайдер подчеркнул, что 47-летний Ди Каприо сам еще не созрел и к детям явно не готов. 

Лео хотел, чтобы она рожала детей и оставалась дома, но если ты хочешь, чтобы твоя женщина это сделала, ты должен взять на себя обязательства. А какие обязательства он берет на себя? Он говорил ей, что хочет семью, но при этом все еще развлекается и валяет дурака. Мужчина, который действительно хочет быть преданным, надел бы ей это чертово кольцо на палец и не стал бы давить на неё по поводу детей. 

Напомним, что Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне расстались месяц назад. Почти сразу после разрыва актера заметили в компании таинственной незнакомки, а позже в прессе и вовсе появилась информация о том, что Лео довольно давно влюблен в супермодель Джиджи Хадид. 

Ди Каприо и Моррне познакомились, когда девушке было еще 11 лет. Более 4-х лет назад между ними завязался роман, однако с тех пор они почти не появлялись вместе на светских мероприятиях. Бок о бок на публике их видели лишь однажды – на церемонии вручения премии “Оскар” в 2020 году они сидели на соседних местах в зрительском зале. Последний раз они вместе вышли в свет в прошлом году, появившись на трибуне во время матча в рамках US Open.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.22 / Пророссийское мнение: США необходимо переключиться с поддержки Украины на сдерживание Китая

30.12.21 / Мнение: Депортация

16.09.21 / Скорпион непредсказуем. Какие знаки будут в напряжении по 7 октября

18.06.22 / Первый отрезок эстонского забора на границе с Россией построили на год раньше срока

26.01.22 / Вызывает рак: ученые назвали наиболее опасный вид овощей

20.03.22 / Девочка, которой «поправили изъян» (18+)

02.03.22 / Мнение: “Козыревщина” – синоним предательства

02.03.22 / Что делать при ядерном ударе? Кратко и подробно

10.03.22 / Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд

24.11.20 / Общение Соединенных Штатов Америки с гражданами России: время действовать?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика