Стали известны причины расставания Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне – они вас удивят

Накануне на связь с таблоидом The Sun вышли инсайдеры, близкие к 25-летней бывшей девушке Леондардо Ди Каприо Камиле Морроне. Осведомленные источники рассказали, что актриса и модель первой ушла от кинозвезды. Оказывается, Лео, которого все считают закоренелым холостяком, планировал семью, но Камила не собиралась жертвовать карьерой.

Камила порвала с Лео, потому что он захотел от нее детей, но не планировал жениться. Но в настоящее время она сосредоточена на своей актерской карьере и не готова стать матерью, – заявил один из инсайдеров.

Это Камила порвала с Лео, потому что он захотел, чтобы она сидела дома и рожала детей, а она хочет сделать карьеру. Не так давно он понял, что дошел до того момента в своей жизни, когда хочется завести семью. Но Камила стремилась к своей мечте стать актрисой с тех пор, как ей исполнилось 16 лет, когда она снялась в фильме Джeймса Франко “Буковски”, – отметил другой.

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Также источники поделились, что Лео совершенно не стремился помочь Камиле с карьерой несмотря на свои многочисленные связи и колоссальное влияние в киноиндустрии.

Лео ничего не сделал для ее карьеры, и это расстраивает ее больше, чем что-либо еще. Все, что она делала, все ее успехи в актерстве, были достигнуты ею самой, хотя она была с ним в течение четырех лет. Он мог бы познакомить ее с кучей людей из кинобизнеса и помочь своими связями, но он не сделал ничего. Очевидно, он не хочет, чтобы она была знаменитой и делала карьеру. А Камила очень амбициозна. Она и ее мать хотят добиться успеха в Голливуде. Это всегда было в центре внимания ее матери.

Еще один инсайдер подчеркнул, что 47-летний Ди Каприо сам еще не созрел и к детям явно не готов.

Лео хотел, чтобы она рожала детей и оставалась дома, но если ты хочешь, чтобы твоя женщина это сделала, ты должен взять на себя обязательства. А какие обязательства он берет на себя? Он говорил ей, что хочет семью, но при этом все еще развлекается и валяет дурака. Мужчина, который действительно хочет быть преданным, надел бы ей это чертово кольцо на палец и не стал бы давить на неё по поводу детей.

Напомним, что Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне расстались месяц назад. Почти сразу после разрыва актера заметили в компании таинственной незнакомки, а позже в прессе и вовсе появилась информация о том, что Лео довольно давно влюблен в супермодель Джиджи Хадид.

Ди Каприо и Моррне познакомились, когда девушке было еще 11 лет. Более 4-х лет назад между ними завязался роман, однако с тех пор они почти не появлялись вместе на светских мероприятиях. Бок о бок на публике их видели лишь однажды – на церемонии вручения премии “Оскар” в 2020 году они сидели на соседних местах в зрительском зале. Последний раз они вместе вышли в свет в прошлом году, появившись на трибуне во время матча в рамках US Open.