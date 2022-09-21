 

Мнение: Плановая мобилизация?

21.09.2022, 11:28, Разное
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Послушал обращение президента к народонаселению России. Похоже, что мне тоже надо собираться отмобилизоваться. Хоть мне уже почти 59, но под критерии мобилизации я вполне подхожу. Как говорится, чему быть, того не миновать, если придет повестка – придется идти в военкомат и вспоминать то, чему меня учили в военном училище. Но, думаю, доУкраины я не доеду…

Думаю, что отмобилизованные будут направлены в воинские части на территории России, за Уралом, на Дальнем Востоке, где заменят тех, кто проходит службу по контрактам. А контрактников из боеспособных частей в тех регионах,  скорей всего,  перебросят на Украину, для продолжения спецоперации.

Мне одно не понятно. С самого начала спецоперации нам говорили, что всё идет по плану, что все задачи спецоперации будут выполнены. Неужели в первоначальном плане спецоперации были и референдумы о вхождении в состав России новых регионов? И «частичная мобилизация»?

На снимке: 1983 год, КВТККУ

Источник: Ирек Муртазин


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