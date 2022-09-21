Краткий пересказ выступления Сергея Шойгу о мобилизации и «спецоперации»

На сегодняшний день мы уже воюем не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, плюс НАТО. В Киеве фактически сидит западное командование, которое руководит операциями. Бывшее советское оружие, которое было у Украины, фактически закончилось. Теперь они вычистили все, что было в складах у Запада. Против нас работает фактически вся натовская спутниковая группировка: больше 70 военных и больше 200 гражданских спутников разведывают места расположения наших подразделений.

На начальном этапе ВСУ составляли порядка 200 тысяч человек. За это время у них больше 100 тысяч потерь. Половина армии потеряна. Поэтому в Украине уже четвертая волна мобилизации, почти 300 тысяч призвано. Наши потери на сегодняшний день погибшими составляют 5937 человек.

В рамках частичной мобилизации призовем 300 тысяч резервистов. Это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Срочников и студентов призывать не будем. У нас огромный мобилизационный ресурс — больше 25 миллионов. То есть мобилизация затронет чуть больше одного процента от него. Эта работа будет проводиться планово. Здесь не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, сито такое, чтобы всех захватить быстро.

Мы как раз по планам должны были провести мобилизационные сборы, но теперь их отменим и будем заниматься частичной мобилизацией. По срокам и действиям могут быть какие-то отклонения, но главная задача «спецоперации», которая была поставлена, выполняется. Естественно, мы делаем все для того, чтобы она была выполнена.