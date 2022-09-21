Обвисла – Личное мнение

А вы знаете, вот скажу странную вещь, но мне больше нравится, чем не нравится, что есть фильтрики и фоторедакторы.

Неожиданно?



Очень хорошенькая. Фото: Соцсети

Да, но я объясню, почему так вдруг подумала. Посмотрела я тут на фотографии одной «звезды» без обработки и поняла, что видеть её больше не хочу.

Простите.

Ну хочет человек выглядеть, как наливное яблочко — так пожалуйста. Пусть выглядит так на фото.

А я буду такой в жизни — это тоже мой выбор. Вообще считаю огромной глупостью не использовать достижения прогресса в сфере здоровья и красоты.

Вот например, взять те же витамины и добавки. И вроде ведь доступны и по цене, и дефицита нет, так почему бы их не использовать?

В моей аптечке, вместо всяких лекарств, лежат средства, помогающие продлить молодость и здоровье.

Например, взять тот же коллаген — его я принимаю для упругости кожи, её эластичности, а значит и молодости. Мне зачем фильтрики на фоточках? Мне не надо. Я в жизни хочу выглядеть хорошо, а не на фотографиях.

Питьевой морской коллаген в жидкой форме J:ON DRINK ME COLLAGEN из Кореи — это добавка не только для кожи, но и для суставов, связок, ногтей и волос. Всё это требует коллагена, а лучший способ его доставить в организм — пить.

Я считаю, что красота — это отражение здоровья. К сожалению, все мы не молодеем, даже полезные нагрузки в спортзале или кардио делают своё дело, а суставам необходимо помочь.

И тут коллаген незаменим.

Конечно, J:ON DRINK ME COLLAGEN — не лекарство. Не чудодейственное средство, а один из способов поддерживать то, что есть у тебя.

Компания SUHEUNG — лидер в фармацевтической и пищевой промышленности по производству товаров для здоровья с 1973 года. Один из крупнейших производителей коллагена, а сама добавка J:ON DRINK ME COLLAGEN — продукт высокого качества.

Есть, конечно, препараты животного коллагена, но лично я отдаю предпочтение морскому по многим причинам.

Как мне кажется, на морское сырьё оказывает меньше воздействия загрязнения окружающей среды. Жидкий коллаген обладает высоким процентом усвоения, а питьевая форма максимально удобна для применения.

В минус можно отнести чуть более высокую цену, в сравнении с другими формами, но тут я понимаю, за что дороже плачу.

Конечно, у любого человека есть выбор: приукрашивать фотографии или стараться лучше выглядеть и здоровее быть в реальности. Я свой выбор сделала. Рекомендую J:ON DRINK ME COLLAGEN.

А скажите, вы чем поддерживаете свою молодость и силы?

*БАД. Не является лекарственным средством. Не предназначен для лечения заболеваний.

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