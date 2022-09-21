Несколько вопросов (и ответов) о мобилизации

Отвечаем на самые популярные из тех, которые поступают на нашу горячую линию по защите прав призывников и военнослужащих.

Напомним, мобилизация касается граждан, пребывающих в запасе. Если гражданин еще не достиг 27 лет, не служил в армии и не получал военный билет – мобилизации он не подлежит.

Если объявлена частичная мобилизация, кого она затронет?

Мобилизация может быть объявлена на определённой территории либо в отношении определённых категорий военнообязанных. Подпадающие под мобилизацию граждане, не смогут выехать за пределы места жительства без разрешения военкомата.

Граждане, временно оказавшиеся на территории, попавшую под мобилизацию, ложны иметь возможность уехать. Однако мобилизации в России никогда не объявлялась, поэтому неизвестно, как она будет проходить на практике.

Отметим, в указе президента не указаны четкие критерии призыва на украинский фронт, а также не опубликован пункт 7 указа (вероятно засекречен).

Если человек проживает в другом городе, но стоит на воинском учете в другом?

По закону гражданин обязан стоять на воинском учете по месту жительства, пребывания или если нет регистрации — фактического проживания. Неисполнение этой обязанности может повлечь штраф по статье 21.5 КоАП РФ.

Полиция будет осуществлять розыск и при наличии законных оснований задерживать граждан, уклоняющихся от воинского учета, и доставлять их в служебные помещения органов внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении. Закон не позволяет сотрудникам доставлять граждан в военкоматы, но наделяет правом вручать направление для постановки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания (п.3 ст. 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).

Что будет, если не явиться в военкомат?

В случае объявления мобилизации граждане, имеющие мобилизационные предписания, обязаны самостоятельно явиться в указанные в них время и место без каких-либо дополнительных извещений (ст. 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»). Вызвать в военкомат могут и по повестке, которую должны вручить гражданину лично в руки.

Неявка в этом случае повлечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей (статья 21.5 КоАП РФ).

Если повестка или мобилизационное предписание не вручены, обязанность явиться в военный комиссариат не возникает.

Однако полиция будет привлечена к розыску уклонистов.

Если человек живет не в России, его могут призвать?

Если гражданин постоянно (в течение более 6 месяцев) проживает заграницей, в этом случае он должен сняться с воинского учёта и в связи с чем не будет подлежать призыву до возвращения в Россию с целью постоянного проживания.

По Закону для этого гражданину нужно лично явиться в военкомат за 2 недели до отъезда и сняться с учёта. В идеале предоставить документы, подтверждающие переезд, но закон не возлагает такой обязанности. Это может быть что угодно — договор найма жилья, договор с места работы/учебы, ВНЖ, билеты или приглашение на работу.

Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21 сентября 2022 года

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:

а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;

б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент России Владимир Путин